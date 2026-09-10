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Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 105 долларов

Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 105 долларов - 10.09.2026, ПРАЙМ

Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 105 долларов

Мировые цены на нефть в четверг подскакивают уже на 4%, стоимость барреля марки Brent впервые с 22 мая поднялась выше 105 долларов, следует из данных торгов. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:45+0300

2026-09-10T15:45+0300

2026-09-10T15:45+0300

нефть

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг подскакивают уже на 4%, стоимость барреля марки Brent впервые с 22 мая поднялась выше 105 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 15.30 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,73% относительно предыдущего закрытия - до 104,99 доллара за баррель, минутами ранее значение впервые с 22 мая поднималось выше 105 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 3,9% - до 99,8 доллара за баррель.

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нефть