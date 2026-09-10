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В Донецке почти 26 тысяч человек остались без света

В Донецке почти 26 тысяч человек остались без света - 10.09.2026, ПРАЙМ

В Донецке почти 26 тысяч человек остались без света

Почти 26 тысяч человек остались без электричества в результате аварийного отключения 50 подстанций в Буденновском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T16:07+0300

2026-09-10T16:07+0300

2026-09-10T16:07+0300

общество

донецк

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ДОНЕЦК, 10 сен – ПРАЙМ. Почти 26 тысяч человек остались без электричества в результате аварийного отключения 50 подстанций в Буденновском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Пролетарском и Буденновском районах произошло аварийное отключение 50 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 25690 абонентов", – написал он в Telegram-канале.

донецк

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общество , донецк