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В Донецке почти 26 тысяч человек остались без света
В Донецке почти 26 тысяч человек остались без света - 10.09.2026, ПРАЙМ
В Донецке почти 26 тысяч человек остались без света
Почти 26 тысяч человек остались без электричества в результате аварийного отключения 50 подстанций в Буденновском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T16:07+0300
2026-09-10T16:07+0300
2026-09-10T16:07+0300
общество
донецк
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ДОНЕЦК, 10 сен – ПРАЙМ. Почти 26 тысяч человек остались без электричества в результате аварийного отключения 50 подстанций в Буденновском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Пролетарском и Буденновском районах произошло аварийное отключение 50 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 25690 абонентов", – написал он в Telegram-канале.
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общество , донецк
В Донецке почти 26 тысяч человек остались без света
Мэр Донецка Кулемзин: почти 26 тысяч человек остались без электричества из-за аварии
ДОНЕЦК, 10 сен – ПРАЙМ. Почти 26 тысяч человек остались без электричества в результате аварийного отключения 50 подстанций в Буденновском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Пролетарском и Буденновском районах произошло аварийное отключение 50 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 25690 абонентов", – написал он в Telegram-канале.