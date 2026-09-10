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В Донецке почти 26 тысячам человек вернули электроснабжение
В Донецке почти 26 тысячам человек вернули электроснабжение - 10.09.2026, ПРАЙМ
В Донецке почти 26 тысячам человек вернули электроснабжение
Почти 26 тысячам человек вернули электроснабжение после аварийного отключения 50 подстанций в Пролетарском и Буденновском районах Донецка, сообщил мэр города... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T18:18+0300
2026-09-10T18:18+0300
2026-09-10T18:18+0300
общество
донецк
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ДОНЕЦК, 10 сен – ПРАЙМ. Почти 26 тысячам человек вернули электроснабжение после аварийного отключения 50 подстанций в Пролетарском и Буденновском районах Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Пролетарском и Буденновском районах после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны", - написал он в Telegram-канале.
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общество , донецк
В Донецке почти 26 тысячам человек вернули электроснабжение
Мэр Донецка Кулемзин: почти 26 тысячам человек вернули электроснабжение
ДОНЕЦК, 10 сен – ПРАЙМ. Почти 26 тысячам человек вернули электроснабжение после аварийного отключения 50 подстанций в Пролетарском и Буденновском районах Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Пролетарском и Буденновском районах после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны", - написал он в Telegram-канале.