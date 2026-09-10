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ЕАЭС и Индия готовы интенсифицировать контакты по ЗСТ

ЕАЭС и Индия готовы интенсифицировать контакты по ЗСТ - 10.09.2026, ПРАЙМ

ЕАЭС и Индия готовы интенсифицировать контакты по ЗСТ

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Индия готовы интенсифицировать контакты по зоне свободной торговли (ЗСТ), заявил министр по торговле Евразийской... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:46+0300

2026-09-10T15:46+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Индия готовы интенсифицировать контакты по зоне свободной торговли (ЗСТ), заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев журналистам в кулуарах форума "Иннопром. Индия". На вопрос о заключении соглашения по ЗСТ в следующем году он ответил: "Мы не прогнозируем сроки, потому что сейчас времена такие, все может быть. Плюс переговоры имеют собственную логику, но мы говорим о фактах. Фактом является то, что настрой у сторон очень заинтересованный и активный, все готовы интенсифицировать усилия на всех уровнях, и на уровне министров, и на уровне экспертов. Это залог успеха". В четверг в Нью-Дели прошла встреча ЕАЭС и Индии на министерском уровне, стороны договорились провести очередной раунд переговоров в ноябре до визита премьер-министра Индии Нарендра Моди в Москву. "Причем это должен быть ключевой раунд, в центре которого должны быть ключевые вопросы доступа на рынок", – уточнил Слепнев. Также стороны обсудили договоренности по ключевым товарам взаимного интереса, в целом достигли серьезного понимания по подходам к переговорному процессу, дали соответствующие указания переговорным командам, добавил он. В конце ноября прошлого года Индия и ЕАЭС провели первый раунд переговоров о возможном заключении соглашения о зоне свободной торговли. По словам президента РФ Владимира Путина, создание такой ЗСТ способствовало бы наращиванию коммерческих связей Индии и России. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют свою продукцию.

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россия, мировая экономика, индия, москва, нарендра моди, владимир путин, евразийская экономическая комиссия, еаэс