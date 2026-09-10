Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕАЭС и Индия готовы интенсифицировать контакты по ЗСТ - 10.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260910/eaes-873192117.html
ЕАЭС и Индия готовы интенсифицировать контакты по ЗСТ
ЕАЭС и Индия готовы интенсифицировать контакты по ЗСТ - 10.09.2026, ПРАЙМ
ЕАЭС и Индия готовы интенсифицировать контакты по ЗСТ
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Индия готовы интенсифицировать контакты по зоне свободной торговли (ЗСТ), заявил министр по торговле Евразийской... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:46+0300
2026-09-10T15:46+0300
россия
мировая экономика
индия
москва
нарендра моди
владимир путин
евразийская экономическая комиссия
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873192117.jpg?1789044384
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Индия готовы интенсифицировать контакты по зоне свободной торговли (ЗСТ), заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев журналистам в кулуарах форума "Иннопром. Индия". На вопрос о заключении соглашения по ЗСТ в следующем году он ответил: "Мы не прогнозируем сроки, потому что сейчас времена такие, все может быть. Плюс переговоры имеют собственную логику, но мы говорим о фактах. Фактом является то, что настрой у сторон очень заинтересованный и активный, все готовы интенсифицировать усилия на всех уровнях, и на уровне министров, и на уровне экспертов. Это залог успеха". В четверг в Нью-Дели прошла встреча ЕАЭС и Индии на министерском уровне, стороны договорились провести очередной раунд переговоров в ноябре до визита премьер-министра Индии Нарендра Моди в Москву. "Причем это должен быть ключевой раунд, в центре которого должны быть ключевые вопросы доступа на рынок", – уточнил Слепнев. Также стороны обсудили договоренности по ключевым товарам взаимного интереса, в целом достигли серьезного понимания по подходам к переговорному процессу, дали соответствующие указания переговорным командам, добавил он. В конце ноября прошлого года Индия и ЕАЭС провели первый раунд переговоров о возможном заключении соглашения о зоне свободной торговли. По словам президента РФ Владимира Путина, создание такой ЗСТ способствовало бы наращиванию коммерческих связей Индии и России. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют свою продукцию.
индия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, индия, москва, нарендра моди, владимир путин, евразийская экономическая комиссия, еаэс
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, МОСКВА, Нарендра Моди, Владимир Путин, Евразийская экономическая комиссия, ЕАЭС
15:46 10.09.2026
 
ЕАЭС и Индия готовы интенсифицировать контакты по ЗСТ

Слепнев: ЕАЭС и Индия готовы интенсифицировать контакты по ЗСТ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Индия готовы интенсифицировать контакты по зоне свободной торговли (ЗСТ), заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев журналистам в кулуарах форума "Иннопром. Индия".
На вопрос о заключении соглашения по ЗСТ в следующем году он ответил: "Мы не прогнозируем сроки, потому что сейчас времена такие, все может быть. Плюс переговоры имеют собственную логику, но мы говорим о фактах. Фактом является то, что настрой у сторон очень заинтересованный и активный, все готовы интенсифицировать усилия на всех уровнях, и на уровне министров, и на уровне экспертов. Это залог успеха".
В четверг в Нью-Дели прошла встреча ЕАЭС и Индии на министерском уровне, стороны договорились провести очередной раунд переговоров в ноябре до визита премьер-министра Индии Нарендра Моди в Москву. "Причем это должен быть ключевой раунд, в центре которого должны быть ключевые вопросы доступа на рынок", – уточнил Слепнев.
Также стороны обсудили договоренности по ключевым товарам взаимного интереса, в целом достигли серьезного понимания по подходам к переговорному процессу, дали соответствующие указания переговорным командам, добавил он.
В конце ноября прошлого года Индия и ЕАЭС провели первый раунд переговоров о возможном заключении соглашения о зоне свободной торговли. По словам президента РФ Владимира Путина, создание такой ЗСТ способствовало бы наращиванию коммерческих связей Индии и России.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют свою продукцию.
 
РОССИЯМировая экономикаИНДИЯМОСКВАНарендра МодиВладимир ПутинЕвразийская экономическая комиссияЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала