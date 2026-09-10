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В Екатеринбурге три самолета сели на запасные аэродромы из-за тумана

В Екатеринбурге три самолета сели на запасные аэродромы из-за тумана - 10.09.2026, ПРАЙМ

В Екатеринбурге три самолета сели на запасные аэродромы из-за тумана

Три самолета сели на запасные аэродромы из-за сильного утреннего тумана в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба екатеринбургского аэропорта "Кольцово". | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T05:56+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен - ПРАЙМ. Три самолета сели на запасные аэродромы из-за сильного утреннего тумана в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба екатеринбургского аэропорта "Кольцово". "Из-за сильного утреннего тумана в районе "Кольцово" экипажами самолетов, следовавших из Новосибирска, Калининграда и Санкт-Петербурга, было принято решение уйти на запасные аэродромы", - говорится в сообщении. Отмечается, что аэропорт продолжает работу, но метеоусловия "могут оказывать влияние" на расписание авиакомпаний. Региональный главк МЧС информировал, что сильный туман ожидается местами на территории Свердловской области в четверг. Как передает корреспондент РИА Новости, с самого раннего утра столицу Урала накрыл густой туман, который до пор не рассеялся.

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бизнес, екатеринбург, новосибирск, калининград, мчс