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Эксперт рассказал о росте цен на жилье в Мытищах и Химках - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о росте цен на жилье в Мытищах и Химках
Эксперт рассказал о росте цен на жилье в Мытищах и Химках - 10.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о росте цен на жилье в Мытищах и Химках
Цены на покупку и аренду жилья в Мытищах и Химках могут вырасти на 15-20% после появления метро в Подмосковье, рассказал РИА Недвижимость главный аналитик... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T11:28+0300
2026-09-10T11:28+0300
недвижимость
бизнес
химки
балашиха
московская область
сергей собянин
циан
инком-недвижимость
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Цены на покупку и аренду жилья в Мытищах и Химках могут вырасти на 15-20% после появления метро в Подмосковье, рассказал РИА Недвижимость главный аналитик "Циана" Алексей Попов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах по строительству метро в ближайших городах Московской области - Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в двух направлениях Ленинского округа. Работы начнутся после 2030 года. "Строительство новых станций на радиальных линиях классического метро сейчас дает +15% к стоимости квадратного метра и +20% к ставкам аренды. Это применимо к проектам метро в Мытищах и, видимо, в Химках через продление из Куркина. Но в этих планах на 30-е и 40-е годы есть и иные решения - ответвления от МЦД (Балашиха), хордовые линии (направления Ленинского округа), линии со сложным маршрутом (продление Филевской линии в Одинцово, Рублево-Архангельской линии в Красногорск). Тут прирост может быть меньше, так как часть предпочтет ехать в город напрямую, а не окружным путем", - отметил Попов, уточнив, что в этих локациях сейчас строится 45 жилых комплексов общей площадью около 2 миллионов "квадратов". Старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов тоже ожидает увеличения стоимости жилья в Химках, Красногорске, Мытищах и Балашихе, где может сработать "эффект низкой базы". Однако на ожидании метро цены чаще растут выше, а после открытия падают, поскольку наступает некоторое разочарование от сверх ожидания. Если же стоимость и начнет подниматься, то только когда станут известны планируемые места под заложение станций, добавил риелтор. "Химки, и без того востребованный город, станет еще более привлекательным для покупателей, так как появление метро поднимает уровень транспортной доступности. Вместе с тем еще больше повысится интерес к Красногорску. Мытищи – один из самых популярных городов Подмосковья, где во все времена сохраняется стабильный спрос. Конечно, станция метро в пешей доступности добавляет в спросе 30-40%, а спрос приводит к увеличению цены", – отметил директор направления "Новостройки" агентства "Инком-Недвижимость" Валерий Кочетков. Как подсчитал ведущий эксперт по недвижимости риелторской компании "Этажи" в Москве Иван Золотарев, из упомянутых городов больше всего новостроек сейчас строится в Химках – 651 тысяча квадратных метров. Средняя цена "квадрата" на первичном рынке там составляет 296 тысяч рублей, а на вторичном рынке – порядка 200 тысяч рублей. В Мытищах, по словам риелтора, возводят 559 тысяч квадратных метров. В некоторых проектах цены на квадратный метр стартуют от 140-145 тысяч рублей, а на качественном вторичном рынке – 180-190 тысяч рублей. В Балашихе идет строительство 351 тысячи "квадратов", цены на новостройки там находятся в районе 220-230 тысяч рублей, а на вторичке – 160-170 тысяч рублей. В Красногорске возводят 334 тысячи квадратных метров, при этом на первичном рынке там разброс цен почти двукратный – от 164 до 304 тысяч рублей за квадратный метр, на вторичке аналогичная ситуация, добавил Золотарев. По его мнению, анонс строительства метро в тех локациях, где уже есть альтернативы в виде МЦД и электричек, оказывает на цену либо минимальное влияние, в пределах 2-3%, либо не влияет вовсе. "Практически все перечисленные варианты уже имеют альтернативные варианты транспорта, поэтому эффект от метро будет сглаженным, тем более, что речь идет не о строительстве здесь и сейчас, а о перспективных планах", - объяснил он. В локациях, где транспортная проблема стоит особо остро, на этапе анонса строительства метро рост может быть на уровне 10-15% стоимости квартир, попадающих в зону пешей доступности до метро, а при запуске рост может быть 10-20%. При этом для инвестиционных целей такие локации становятся более привлекательными, потому что ставки аренды от близости метро могут расти на 15-20%, а это снижение сроков окупаемости таких объектов, заключил Золотарев.
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недвижимость, бизнес, химки, балашиха, московская область, сергей собянин, циан, инком-недвижимость
Недвижимость, Бизнес, Химки, Балашиха, Московская область, Сергей Собянин, ЦИАН, Инком-Недвижимость
11:28 10.09.2026
 
Эксперт рассказал о росте цен на жилье в Мытищах и Химках

Аналитик Попов: цены на жилье в Мытищах и Химках могут вырасти на 15-20%

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Цены на покупку и аренду жилья в Мытищах и Химках могут вырасти на 15-20% после появления метро в Подмосковье, рассказал РИА Недвижимость главный аналитик "Циана" Алексей Попов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах по строительству метро в ближайших городах Московской области - Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в двух направлениях Ленинского округа. Работы начнутся после 2030 года.
"Строительство новых станций на радиальных линиях классического метро сейчас дает +15% к стоимости квадратного метра и +20% к ставкам аренды. Это применимо к проектам метро в Мытищах и, видимо, в Химках через продление из Куркина. Но в этих планах на 30-е и 40-е годы есть и иные решения - ответвления от МЦД (Балашиха), хордовые линии (направления Ленинского округа), линии со сложным маршрутом (продление Филевской линии в Одинцово, Рублево-Архангельской линии в Красногорск). Тут прирост может быть меньше, так как часть предпочтет ехать в город напрямую, а не окружным путем", - отметил Попов, уточнив, что в этих локациях сейчас строится 45 жилых комплексов общей площадью около 2 миллионов "квадратов".
Старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов тоже ожидает увеличения стоимости жилья в Химках, Красногорске, Мытищах и Балашихе, где может сработать "эффект низкой базы". Однако на ожидании метро цены чаще растут выше, а после открытия падают, поскольку наступает некоторое разочарование от сверх ожидания. Если же стоимость и начнет подниматься, то только когда станут известны планируемые места под заложение станций, добавил риелтор.
"Химки, и без того востребованный город, станет еще более привлекательным для покупателей, так как появление метро поднимает уровень транспортной доступности. Вместе с тем еще больше повысится интерес к Красногорску. Мытищи – один из самых популярных городов Подмосковья, где во все времена сохраняется стабильный спрос. Конечно, станция метро в пешей доступности добавляет в спросе 30-40%, а спрос приводит к увеличению цены", – отметил директор направления "Новостройки" агентства "Инком-Недвижимость" Валерий Кочетков.
Как подсчитал ведущий эксперт по недвижимости риелторской компании "Этажи" в Москве Иван Золотарев, из упомянутых городов больше всего новостроек сейчас строится в Химках – 651 тысяча квадратных метров. Средняя цена "квадрата" на первичном рынке там составляет 296 тысяч рублей, а на вторичном рынке – порядка 200 тысяч рублей.
В Мытищах, по словам риелтора, возводят 559 тысяч квадратных метров. В некоторых проектах цены на квадратный метр стартуют от 140-145 тысяч рублей, а на качественном вторичном рынке – 180-190 тысяч рублей. В Балашихе идет строительство 351 тысячи "квадратов", цены на новостройки там находятся в районе 220-230 тысяч рублей, а на вторичке – 160-170 тысяч рублей. В Красногорске возводят 334 тысячи квадратных метров, при этом на первичном рынке там разброс цен почти двукратный – от 164 до 304 тысяч рублей за квадратный метр, на вторичке аналогичная ситуация, добавил Золотарев.
По его мнению, анонс строительства метро в тех локациях, где уже есть альтернативы в виде МЦД и электричек, оказывает на цену либо минимальное влияние, в пределах 2-3%, либо не влияет вовсе. "Практически все перечисленные варианты уже имеют альтернативные варианты транспорта, поэтому эффект от метро будет сглаженным, тем более, что речь идет не о строительстве здесь и сейчас, а о перспективных планах", - объяснил он.
В локациях, где транспортная проблема стоит особо остро, на этапе анонса строительства метро рост может быть на уровне 10-15% стоимости квартир, попадающих в зону пешей доступности до метро, а при запуске рост может быть 10-20%. При этом для инвестиционных целей такие локации становятся более привлекательными, потому что ставки аренды от близости метро могут расти на 15-20%, а это снижение сроков окупаемости таких объектов, заключил Золотарев.
 
НедвижимостьБизнесХимкиБалашихаМосковская областьСергей СобянинЦИАНИнком-Недвижимость
 
 
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