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Эксперт рассказал, когда цены на нефть опустятся ниже 70 долларов - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, когда цены на нефть опустятся ниже 70 долларов
Эксперт рассказал, когда цены на нефть опустятся ниже 70 долларов - 10.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда цены на нефть опустятся ниже 70 долларов
Текущий скачок цен на нефть в мире кратковременный и напрямую связан с ситуацией вокруг Ирана, и по мере разрешения конфликта на Ближнем Востоке котировки... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T11:50+0300
2026-09-10T11:50+0300
нефть
мировая экономика
ближний восток
иран
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Текущий скачок цен на нефть в мире кратковременный и напрямую связан с ситуацией вокруг Ирана, и по мере разрешения конфликта на Ближнем Востоке котировки опустятся до 60-70 долларов, это произойдет уже в ближайшие месяцы, следует из комментария РИА Новости эксперта по энергетике Кирилла Родионова. Накануне цена фьючерсов на нефть марки Brent превысила 100 долларов за баррель, впервые с конца июля, вследствие очередного обострения на Ближнем Востоке. "С фундаментальной точки зрения созрели все предпосылки для того, чтобы цены стабилизировались как минимум ниже отметки 70 долларов за баррель, но скорее всего они стабилизируются в районе 60 долларов за баррель не позже следующего года", - сказал Родионов. Родионов напомнил, что котировки возобновили рост после того, как в первой половине лета сорвалось мирное соглашение между США и Ираном, и страны вернулись к давлению друг на друга с помощью силовых методов. Однако, по мнению эксперта, конфликт должен быть завершен до ноябрьских выборов в американский конгресс. Это в интересах американского президента Дональда Трампа, заверил эксперт. Эксперт уверен, что следующий год станет гонкой предложения на нефтяном рынке после возобновления транзита через Ормузский пролив. Страны Ближнего Востока будут соревноваться друг с другом в том, кто быстрее нарастит добычу, и это окажет понижающее воздействие на нефтяные цены. Текущий повышательный тренд - не долгосрочный, и даже не среднесрочный, это краткосрочные колебания, которые не будут выходить за пределы нескольких месяцев, подчеркивает он. "Поэтому я уверен, что эпоха высоких нефтяных цен, которая началась с войны в Ираке, закончится в точке войны в Иране", - заключил Родионов.
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нефть, мировая экономика, ближний восток, иран, сша, дональд трамп
Нефть, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, США, Дональд Трамп
11:50 10.09.2026
 
Эксперт рассказал, когда цены на нефть опустятся ниже 70 долларов

Эксперт Родионов: скачок цен на нефть в мире кратковременный и связан с Ираном

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Текущий скачок цен на нефть в мире кратковременный и напрямую связан с ситуацией вокруг Ирана, и по мере разрешения конфликта на Ближнем Востоке котировки опустятся до 60-70 долларов, это произойдет уже в ближайшие месяцы, следует из комментария РИА Новости эксперта по энергетике Кирилла Родионова.
Накануне цена фьючерсов на нефть марки Brent превысила 100 долларов за баррель, впервые с конца июля, вследствие очередного обострения на Ближнем Востоке.
"С фундаментальной точки зрения созрели все предпосылки для того, чтобы цены стабилизировались как минимум ниже отметки 70 долларов за баррель, но скорее всего они стабилизируются в районе 60 долларов за баррель не позже следующего года", - сказал Родионов.
Родионов напомнил, что котировки возобновили рост после того, как в первой половине лета сорвалось мирное соглашение между США и Ираном, и страны вернулись к давлению друг на друга с помощью силовых методов. Однако, по мнению эксперта, конфликт должен быть завершен до ноябрьских выборов в американский конгресс. Это в интересах американского президента Дональда Трампа, заверил эксперт.
Эксперт уверен, что следующий год станет гонкой предложения на нефтяном рынке после возобновления транзита через Ормузский пролив. Страны Ближнего Востока будут соревноваться друг с другом в том, кто быстрее нарастит добычу, и это окажет понижающее воздействие на нефтяные цены.
Текущий повышательный тренд - не долгосрочный, и даже не среднесрочный, это краткосрочные колебания, которые не будут выходить за пределы нескольких месяцев, подчеркивает он.
"Поэтому я уверен, что эпоха высоких нефтяных цен, которая началась с войны в Ираке, закончится в точке войны в Иране", - заключил Родионов.
 
НефтьМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКИРАНСШАДональд Трамп
 
 
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