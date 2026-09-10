Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Коми рассказал о переговорах по закупке самолетов Ил-114 - 10.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260910/glava-873207535.html
Глава Коми рассказал о переговорах по закупке самолетов Ил-114
Глава Коми рассказал о переговорах по закупке самолетов Ил-114 - 10.09.2026, ПРАЙМ
Глава Коми рассказал о переговорах по закупке самолетов Ил-114
Власти республики Коми ведут переговоры о приобретении самолетов Ил-114 для внутреннего авиасообщения, сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T21:52+0300
2026-09-10T21:55+0300
бизнес
коми
республика коми
антон алиханов
вконтакте
новапорт
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873207535.jpg?1789066500
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – ПРАЙМ. Власти республики Коми ведут переговоры о приобретении самолетов Ил-114 для внутреннего авиасообщения, сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн. "Комиавиатранс"... точно на крыло поднимем. Переговоры с федеральным центром ведутся, и когда Ил-114 нормально встанет на крыло, мы приобретем эти самолеты. Они как раз для внутренних перевозок", – сказал Гольдштейн в ходе прямой линии, которая транслируется на странице правительства Коми в соцсети "ВКонтакте". Он добавил, что ведутся переговоры и с холдингом "Новапорт" о возможности сделать базовыми аэропорты в Сыктывкаре и Ухте. Глава Коми добавил также, что с середины октября, в период распутицы, в регионе будет организовано вертолетное сообщение для перевозок жителей тех мест, где невозможно использовать наземный транспорт. Глава Минпромторга России Антон Алиханов в четверг сообщил журналистам, что первые три региональных самолета Ил-114-300 будут переданы эксплуатанту - Второму Архангельскому авиаотряду - в ближайшие месяцы: первый борт до конца года, еще два самолета в январе. Пассажирский Ил-114-300, который, как ожидается, заменит в стране устаревшие Ан-24, получил сертификат 5 июня в рамках ПМЭФ-2026. Первые три машины передадут Второму Архангельскому авиаотряду по льготному лизингу.
коми
республика коми
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, коми, республика коми, антон алиханов, вконтакте, новапорт, минпромторг
Бизнес, КОМИ, республика Коми, Антон Алиханов, ВКонтакте, Новапорт, Минпромторг
21:52 10.09.2026 (обновлено: 21:55 10.09.2026)
 
Глава Коми рассказал о переговорах по закупке самолетов Ил-114

Гольдштейн: власти Коми хотят закупить самолеты Ил-114 для внутренних рейсов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – ПРАЙМ. Власти республики Коми ведут переговоры о приобретении самолетов Ил-114 для внутреннего авиасообщения, сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн.
"Комиавиатранс"... точно на крыло поднимем. Переговоры с федеральным центром ведутся, и когда Ил-114 нормально встанет на крыло, мы приобретем эти самолеты. Они как раз для внутренних перевозок", – сказал Гольдштейн в ходе прямой линии, которая транслируется на странице правительства Коми в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что ведутся переговоры и с холдингом "Новапорт" о возможности сделать базовыми аэропорты в Сыктывкаре и Ухте.
Глава Коми добавил также, что с середины октября, в период распутицы, в регионе будет организовано вертолетное сообщение для перевозок жителей тех мест, где невозможно использовать наземный транспорт.
Глава Минпромторга России Антон Алиханов в четверг сообщил журналистам, что первые три региональных самолета Ил-114-300 будут переданы эксплуатанту - Второму Архангельскому авиаотряду - в ближайшие месяцы: первый борт до конца года, еще два самолета в январе.
Пассажирский Ил-114-300, который, как ожидается, заменит в стране устаревшие Ан-24, получил сертификат 5 июня в рамках ПМЭФ-2026. Первые три машины передадут Второму Архангельскому авиаотряду по льготному лизингу.
 
БизнесКОМИреспублика КомиАнтон АлихановВКонтактеНовапортМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала