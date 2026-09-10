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Глава Коми рассказал о переговорах по закупке самолетов Ил-114

Глава Коми рассказал о переговорах по закупке самолетов Ил-114 - 10.09.2026, ПРАЙМ

Глава Коми рассказал о переговорах по закупке самолетов Ил-114

Власти республики Коми ведут переговоры о приобретении самолетов Ил-114 для внутреннего авиасообщения, сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T21:52+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – ПРАЙМ. Власти республики Коми ведут переговоры о приобретении самолетов Ил-114 для внутреннего авиасообщения, сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн. "Комиавиатранс"... точно на крыло поднимем. Переговоры с федеральным центром ведутся, и когда Ил-114 нормально встанет на крыло, мы приобретем эти самолеты. Они как раз для внутренних перевозок", – сказал Гольдштейн в ходе прямой линии, которая транслируется на странице правительства Коми в соцсети "ВКонтакте". Он добавил, что ведутся переговоры и с холдингом "Новапорт" о возможности сделать базовыми аэропорты в Сыктывкаре и Ухте. Глава Коми добавил также, что с середины октября, в период распутицы, в регионе будет организовано вертолетное сообщение для перевозок жителей тех мест, где невозможно использовать наземный транспорт. Глава Минпромторга России Антон Алиханов в четверг сообщил журналистам, что первые три региональных самолета Ил-114-300 будут переданы эксплуатанту - Второму Архангельскому авиаотряду - в ближайшие месяцы: первый борт до конца года, еще два самолета в январе. Пассажирский Ил-114-300, который, как ожидается, заменит в стране устаревшие Ан-24, получил сертификат 5 июня в рамках ПМЭФ-2026. Первые три машины передадут Второму Архангельскому авиаотряду по льготному лизингу.

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