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В Институте Карпинского рассказали о приросте запасов нефти в России

В Институте Карпинского рассказали о приросте запасов нефти в России - 10.09.2026, ПРАЙМ

В Институте Карпинского рассказали о приросте запасов нефти в России

Основной прирост запасов нефти в России сейчас происходит за счет доразведки действующих месторождений - с помощью новых технологий там находят скрытые залежи... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T05:26+0300

2026-09-10T05:26+0300

2026-09-10T05:26+0300

нефть

газ

валерий степанов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873171370.jpg?1789007173

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Основной прирост запасов нефти в России сейчас происходит за счет доразведки действующих месторождений - с помощью новых технологий там находят скрытые залежи "черного золота", рассказала РИА Новости замгендиректора по геологоразведочным работам на нефть и газ Института Карпинского Валерия Степанова. "Российская нефтегазовая отрасль перешла от экстенсивного поиска новых зон нефтегазоносности к интенсивной работе со зрелой базой. Основной прирост запасов углеводородов в России сейчас действительно обеспечивается за счет доразведки действующих месторождений. Это общемировой тренд: "легкая" нефть найдена, и будущее - за сложными коллекторами и переоценкой того, что уже открыто", - сказала она. Степанова отметила, что прирост на действующих активах будет обеспечиваться за счет новых геологических моделей, технологий бурения и добычи. Во-первых, раньше геологи бурили скважины по достаточно простым представлениям о строении пласта. Сейчас, благодаря высокоплотной 3D-сейсмике и сложным алгоритмам обработки данных, они видят залежи, которые ранее были скрыты или считались нерентабельными. Выясняется, что на "старых" площадях есть пропущенные линзы, неструктурные ловушки и краевые зоны. Во-вторых, если 15-20 лет назад специалисты вскрывали пласт вертикально и получали ограниченный приток, то сегодня массовое применение горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта (ГРП) позволяет вовлекать в разработку тонкие нефтяные оторочки и низкопроницаемые пропластки, которые раньше вообще не считались запасами. В-третьих, рост эффективности бурения и налоговые стимулы сделали рентабельной добычу того, что ранее было за балансом. Степанова отметила, что в Западной Сибири есть примеры, когда ресурсная база локальных участков в пределах зрелых месторождений увеличивалась не на проценты, а в 2-3 раза. Это происходило за счет открытия так называемых "ачимовских" и "баженовских" пропластков в пределах уже разрабатываемых объектов. "Например, активное изучение ачимовской толщи на давно эксплуатируемых активах позволило компаниям фактически открыть второе месторождение. Формально это доразведка, но по объему ресурсов это сравнимо с крупным открытием. И теперь за 3-5 лет с момента постановки запасов на баланс до выхода на полку добычи проходит гораздо меньше времени, чем при освоении нового актива в неосвоенном регионе, поскольку вся инфраструктура уже есть", - добавила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, газ, валерий степанов