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Ирак в сентябре экспортирует около трех миллионов баррелей нефти в сутки
Ирак в сентябре экспортирует около трех миллионов баррелей нефти в сутки - 10.09.2026, ПРАЙМ
Ирак в сентябре экспортирует около трех миллионов баррелей нефти в сутки
Экспорт нефти из Ирака в сентябре составляет около трех миллионов баррелей в сутки, сообщил агентству новостей Ирака INA министр нефти Басим Худаир. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T01:31+0300
2026-09-10T01:31+0300
2026-09-10T01:31+0300
нефть
мировая экономика
ирак
ормузский пролив
иран
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ДОХА, 10 сен - ПРАЙМ. Экспорт нефти из Ирака в сентябре составляет около трех миллионов баррелей в сутки, сообщил агентству новостей Ирака INA министр нефти Басим Худаир.
"В сентябре Ирак экспортирует около трех миллионов баррелей в сутки", - сказал министр. В связи с закрытием Ормузского пролива из-за войны между Ираном и США экспорт углеводородов из Ирака в марте этого года упал до 600 тысяч баррелей в сутки.
Он также отметил, что страна соблюдает установленный альянсом ОПЕК+ лимит производственных мощностей, поскольку текущий уровень добычи не превышает 4,2 миллиона баррелей нефти в сутки.
"Существуют планы по увеличению пропускной способности трубопроводного экспорта через Сирию и турецкий порт Джейхан до уровня, превышающего один миллион баррелей", - добавил Худаир.
В среду министерство нефти Ирака сообщило, что зафрахтованный иракской компанией по перевозке нефти танкер с мазутом под флагом Панамы попал под обстрел в территориальных водах страны, его корпус получил небольшие повреждения, никто не пострадал. Власти ведут расследование происшествия.
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нефть, мировая экономика, ирак, ормузский пролив, иран, опек
Нефть, Мировая экономика, ИРАК, Ормузский пролив, ИРАН, ОПЕК
Ирак в сентябре экспортирует около трех миллионов баррелей нефти в сутки
Худаир: экспорт нефти из Ирака в сентябре составляет около трех миллионов баррелей в сутки
ДОХА, 10 сен - ПРАЙМ. Экспорт нефти из Ирака в сентябре составляет около трех миллионов баррелей в сутки, сообщил агентству новостей Ирака INA министр нефти Басим Худаир.
"В сентябре Ирак экспортирует около трех миллионов баррелей в сутки", - сказал министр. В связи с закрытием Ормузского пролива из-за войны между Ираном и США экспорт углеводородов из Ирака в марте этого года упал до 600 тысяч баррелей в сутки.
Он также отметил, что страна соблюдает установленный альянсом ОПЕК+ лимит производственных мощностей, поскольку текущий уровень добычи не превышает 4,2 миллиона баррелей нефти в сутки.
"Существуют планы по увеличению пропускной способности трубопроводного экспорта через Сирию и турецкий порт Джейхан до уровня, превышающего один миллион баррелей", - добавил Худаир.
В среду министерство нефти Ирака сообщило, что зафрахтованный иракской компанией по перевозке нефти танкер с мазутом под флагом Панамы попал под обстрел в территориальных водах страны, его корпус получил небольшие повреждения, никто не пострадал. Власти ведут расследование происшествия.