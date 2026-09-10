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Иран приостановил сбор со стоимости фрахта иностранных судов при перевозках
Иран приостановил сбор со стоимости фрахта иностранных судов при перевозках - 10.09.2026, ПРАЙМ
Иран приостановил сбор со стоимости фрахта иностранных судов при перевозках
Иранские власти временно приостанавливают взимание 10% сбора со стоимости фрахта иностранных судов, перевозящих нефтегазовую продукцию из Ирана и в Иран,... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T16:04+0300
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2026-09-10T16:04+0300
нефть
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ТЕГЕРАН, 10 сен - ПРАЙМ. Иранские власти временно приостанавливают взимание 10% сбора со стоимости фрахта иностранных судов, перевозящих нефтегазовую продукцию из Ирана и в Иран, передает агентство Fars.
"Прошу дать распоряжение приостановить ... взимание 10% от стоимости перевозки импортных и экспортных нефтепродуктов и газа иностранными судами", - говорится в письме вице-президента Ирана по правовым вопросам Маджида Ансари к заместителю министра экономики Форуду Агсари.
По данным агентства, мера направлена на стимулирование иностранных судов к перевозкам товаров в Иран и из него.
Такое распоряжение опубликовано на фоне морской блокады США против Ирана и американских ударов по иранским танкерам. Власти Ирана в связи с блокадой заявляли, что экспорт иранской нефти упал, но не прекратился полностью.
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нефть, иран, сша
Иран приостановил сбор со стоимости фрахта иностранных судов при перевозках
Fars: Иран временно приостанавливает сбор со стоимости фрахта иностранных судов
ТЕГЕРАН, 10 сен - ПРАЙМ. Иранские власти временно приостанавливают взимание 10% сбора со стоимости фрахта иностранных судов, перевозящих нефтегазовую продукцию из Ирана и в Иран, передает агентство Fars.
"Прошу дать распоряжение приостановить ... взимание 10% от стоимости перевозки импортных и экспортных нефтепродуктов и газа иностранными судами", - говорится в письме вице-президента Ирана по правовым вопросам Маджида Ансари к заместителю министра экономики Форуду Агсари.
По данным агентства, мера направлена на стимулирование иностранных судов к перевозкам товаров в Иран и из него.
Такое распоряжение опубликовано на фоне морской блокады США против Ирана и американских ударов по иранским танкерам. Власти Ирана в связи с блокадой заявляли, что экспорт иранской нефти упал, но не прекратился полностью.