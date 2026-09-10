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Иран приостановил сбор со стоимости фрахта иностранных судов при перевозках

Иран приостановил сбор со стоимости фрахта иностранных судов при перевозках - 10.09.2026, ПРАЙМ

Иран приостановил сбор со стоимости фрахта иностранных судов при перевозках

Иранские власти временно приостанавливают взимание 10% сбора со стоимости фрахта иностранных судов, перевозящих нефтегазовую продукцию из Ирана и в Иран,... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T16:04+0300

2026-09-10T16:04+0300

2026-09-10T16:04+0300

нефть

иран

сша

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ТЕГЕРАН, 10 сен - ПРАЙМ. Иранские власти временно приостанавливают взимание 10% сбора со стоимости фрахта иностранных судов, перевозящих нефтегазовую продукцию из Ирана и в Иран, передает агентство Fars. "Прошу дать распоряжение приостановить ... взимание 10% от стоимости перевозки импортных и экспортных нефтепродуктов и газа иностранными судами", - говорится в письме вице-президента Ирана по правовым вопросам Маджида Ансари к заместителю министра экономики Форуду Агсари. По данным агентства, мера направлена на стимулирование иностранных судов к перевозкам товаров в Иран и из него. Такое распоряжение опубликовано на фоне морской блокады США против Ирана и американских ударов по иранским танкерам. Власти Ирана в связи с блокадой заявляли, что экспорт иранской нефти упал, но не прекратился полностью.

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нефть, иран, сша