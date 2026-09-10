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Куба разрешила вносить наличные на счета в валюте

Куба разрешила вносить наличные на счета в валюте - 10.09.2026, ПРАЙМ

Куба разрешила вносить наличные на счета в валюте

Центральный банк Кубы утвердил новые правила работы с банковскими счетами в иностранной валюте, предусматривающие возможность осуществлять с них платежи за... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T23:14+0300

2026-09-10T23:14+0300

2026-09-10T23:14+0300

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МЕХИКО, 10 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Кубы утвердил новые правила работы с банковскими счетами в иностранной валюте, предусматривающие возможность осуществлять с них платежи за рубеж, в том числе за импорт товаров и услуг, финансирование и другие законные цели. Решение знаменует изменение действовавшего с декабря 2025 года порядка обращения иностранной валюты в экономике Кубы. Власти не только разрешили негосударственным экономическим субъектам вносить на валютные счета наличную иностранную валюту из законных источников, но и прямо закрепили возможность использовать эти средства для оплаты импорта и других операций за рубежом. Новая система предусматривает частичную долларизацию экономики и расширяет использование иностранной валюты во внутренних расчетах. "С банковских счетов в иностранной валюте субъектов экономической деятельности, не относящихся к государственному сектору, осуществляются платежи за рубеж за импорт товаров и услуг, по финансированию и другим законным целям, связанным с их разрешенной экономической деятельностью", - говорится в опубликованном в официальной газете постановлении. Согласно документу, открывать счета в иностранной валюте физические и юридические лица смогут без предварительного разрешения Центрального банка Кубы. Новые нормы распространяются в том числе на кубинских и иностранных участников экономической деятельности, международные совместные предприятия, проекты местного развития и международного сотрудничества. На такие счета могут поступать средства от экспорта, электронной торговли с оплатой из-за рубежа, зарубежного финансирования и предфинансирования, иностранных инвестиций, пожертвований, проектов международного сотрудничества, а также от других законных операций. Предусмотрено приобретение иностранной валюты через валютный рынок. Для негосударственных экономических субъектов отдельно разрешены внесение наличной иностранной валюты, переводы из-за рубежа и поступления от продажи товаров и услуг. Средства со счетов можно использовать для внутренних платежей, переводов на другие валютные счета, поездок за рубеж и снятия наличной валюты в соответствии с банковской политикой. Одновременно банки Кубы обязаны применять процедуры должной осмотрительности при работе с такими счетами и зарубежными платежами в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Новые нормы отменяют постановление Центрального банка №125 от 10 декабря 2025 года. Согласно документу, постановление №102/2026 вступает в силу через семь дней после публикации в официальной газете. Параллельно опубликованное министерством экономики и планирования постановление №103/2026 устанавливает обновленные основы управления, контроля и распределения валютных средств в экономике. Документ предусматривает возможность для экономических субъектов открывать валютные счета как на Кубе, так и за рубежом без предварительного разрешения, с уведомлением Центрального банка и налогового ведомства в предусмотренных случаях.

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банки, финансы, куба, центральные банки, центральный банк