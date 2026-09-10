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Мантуров попросил уделить особое внимание защите НПЗ - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Мантуров попросил уделить особое внимание защите НПЗ
Мантуров попросил уделить особое внимание защите НПЗ - 10.09.2026, ПРАЙМ
Мантуров попросил уделить особое внимание защите НПЗ
Первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики попросил уделить особое | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T16:32+0300
2026-09-10T16:57+0300
нефть
денис мантуров
нпз
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики попросил уделить особое внимание дополнительным мерам по защите нефтеперерабатывающих мощностей, сокращению сроков восстановления НПЗ.Подкомиссия на очередном заседании обсудила устойчивое функционирование рынка топлива, в том числе защиту объектов ТЭК. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти."Особое внимание прошу уделить дополнительным мерам по защите и резервированию перерабатывающих мощностей, обеспечению ремонтного ресурса и сокращению сроков восстановления НПЗ", - сказал Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении правительства.Отдельный акцент первый вице-премьер сделал на необходимости завершения работы по созданию цифрового мониторинга топливного баланса, что позволят видеть реальную потребность регионов в топливе и оперативно перераспределять объемы.
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нефть, денис мантуров, нпз
Нефть, Денис Мантуров, НПЗ
16:32 10.09.2026 (обновлено: 16:57 10.09.2026)
 
Мантуров попросил уделить особое внимание защите НПЗ

Мантуров призвал уделить особое внимание защите нефтеперерабатывающих мощностей

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики попросил уделить особое внимание дополнительным мерам по защите нефтеперерабатывающих мощностей, сокращению сроков восстановления НПЗ.
Подкомиссия на очередном заседании обсудила устойчивое функционирование рынка топлива, в том числе защиту объектов ТЭК. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти.
"Особое внимание прошу уделить дополнительным мерам по защите и резервированию перерабатывающих мощностей, обеспечению ремонтного ресурса и сокращению сроков восстановления НПЗ", - сказал Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении правительства.
Отдельный акцент первый вице-премьер сделал на необходимости завершения работы по созданию цифрового мониторинга топливного баланса, что позволят видеть реальную потребность регионов в топливе и оперативно перераспределять объемы.
 
НефтьДенис МантуровНПЗ
 
 
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