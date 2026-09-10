https://1prime.ru/20260910/medvedev-873169063.html
Медведев призвал защитить права добросовестных предпринимателей
Медведев призвал защитить права добросовестных предпринимателей - 10.09.2026, ПРАЙМ
Медведев призвал защитить права добросовестных предпринимателей
Права добросовестных предпринимателей в России должны быть надежно защищены, случаи изъятия активов частного бизнеса в доход государства могут касаться только... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T00:27+0300
2026-09-10T00:27+0300
2026-09-10T00:27+0300
россия
финансы
дмитрий медведев
единая россия
совбез
ведомости
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873169063.jpg?1788989279
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Права добросовестных предпринимателей в России должны быть надежно защищены, случаи изъятия активов частного бизнеса в доход государства могут касаться только тех, кто приобрел такие активы неправомерно или ведет деятельность, угрожающую безопасности страны, подчеркнул председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сразу нужно отметить, что случаи изъятия в доход государства активов частного бизнеса должны касаться только тех лиц, которые либо приобрели такие активы неправомерно, либо ведут деятельность, угрожающую безопасности нашей страны. Все остальные случаи изъятия могут происходить только на возмездной основе в государственных интересах", - сказал Медведев в интервью газете "Ведомости".
Он пояснил, что основаниями для принятия подобных решений об изъятии активов в доход государства становятся нарушения, установленные правоохранительными органами и судом, в том числе нарушения законодательства, действующего в период приватизации или антикоррупционных норм, а также законов в сфере обеспечения безопасности государства, противодействия финансированию терроризма и экстремистской деятельности.
"Права добросовестных предпринимателей должны быть надежно защищены, а риски инвестиционной привлекательности сведены к минимуму. Кроме того, законодательство постоянно совершенствуется с учетом запросов и опасений бизнеса. Например, недавно внесены поправки в Гражданский кодекс: закреплен десятилетний срок исковой давности по делам о нарушении порядка приватизации", - напомнил председатель "Единой России".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, дмитрий медведев, единая россия, совбез, ведомости
РОССИЯ, Финансы, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Совбез, Ведомости
Медведев призвал защитить права добросовестных предпринимателей
Медведев призвал защитить права добросовестных предпринимателей
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Права добросовестных предпринимателей в России должны быть надежно защищены, случаи изъятия активов частного бизнеса в доход государства могут касаться только тех, кто приобрел такие активы неправомерно или ведет деятельность, угрожающую безопасности страны, подчеркнул председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сразу нужно отметить, что случаи изъятия в доход государства активов частного бизнеса должны касаться только тех лиц, которые либо приобрели такие активы неправомерно, либо ведут деятельность, угрожающую безопасности нашей страны. Все остальные случаи изъятия могут происходить только на возмездной основе в государственных интересах", - сказал Медведев в интервью газете "Ведомости".
Он пояснил, что основаниями для принятия подобных решений об изъятии активов в доход государства становятся нарушения, установленные правоохранительными органами и судом, в том числе нарушения законодательства, действующего в период приватизации или антикоррупционных норм, а также законов в сфере обеспечения безопасности государства, противодействия финансированию терроризма и экстремистской деятельности.
"Права добросовестных предпринимателей должны быть надежно защищены, а риски инвестиционной привлекательности сведены к минимуму. Кроме того, законодательство постоянно совершенствуется с учетом запросов и опасений бизнеса. Например, недавно внесены поправки в Гражданский кодекс: закреплен десятилетний срок исковой давности по делам о нарушении порядка приватизации", - напомнил председатель "Единой России".