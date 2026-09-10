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Медведев: использование иностранного софта делает россиян уязвимыми
Медведев: использование иностранного софта делает россиян уязвимыми - 10.09.2026, ПРАЙМ
Медведев: использование иностранного софта делает россиян уязвимыми
Использование иностранного софта делает россиян и компании уязвимыми перед внешними угрозами, "рано или поздно" нужно будет перейти на отечественные решения,... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T00:28+0300
2026-09-10T00:28+0300
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ведомости
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Использование иностранного софта делает россиян и компании уязвимыми перед внешними угрозами, "рано или поздно" нужно будет перейти на отечественные решения, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Используя иностранный софт и сервисы, мы уязвимы перед внешними угрозами. По ключевым вопросам экономической жизни переходить на отечественные решения рано или поздно придется всем без исключения", - сказал он в интервью газете "Ведомости".
Однако, продолжил Медведев, для граждан и малого бизнеса переход - это вопрос выбора, тогда как для сфер, относящихся к критической информационной инфраструктуре, например, энергетики, транспорта, связи, оборонной промышленности, атомной энергии, переход на отечественную продукцию обязателен.
"Для координации этой комплексной работы по поручению президента создана и работает соответствующая Межведомственная комиссия Совета Безопасности. Лично занимаюсь этим", - отметил он.
Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что в стране важно создавать устойчивый спрос на отечественные технологии через государственные и корпоративные закупки, налоговые стимулы для заказчиков, совместные проекты разработчиков и крупных потребителей, а также через развитие отечественной технологической инфраструктуры. Работа по этим направлениям ведется, заверил он.
По его словам, такой комплексный подход позволит снизить зависимость от зарубежных компонентов, расширить рынок защищенных российских решений и сделать инвестиции в импортонезависимые разработки более экономически привлекательными.
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технологии, россия, дмитрий медведев, совбез, единая россия, ведомости
Технологии, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Совбез, Единая Россия, Ведомости
Медведев: использование иностранного софта делает россиян уязвимыми
Медведев: иностранный софт делает россиян уязвимыми перед внешними угрозами
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Использование иностранного софта делает россиян и компании уязвимыми перед внешними угрозами, "рано или поздно" нужно будет перейти на отечественные решения, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Используя иностранный софт и сервисы, мы уязвимы перед внешними угрозами. По ключевым вопросам экономической жизни переходить на отечественные решения рано или поздно придется всем без исключения", - сказал он в интервью газете "Ведомости".
Однако, продолжил Медведев, для граждан и малого бизнеса переход - это вопрос выбора, тогда как для сфер, относящихся к критической информационной инфраструктуре, например, энергетики, транспорта, связи, оборонной промышленности, атомной энергии, переход на отечественную продукцию обязателен.
"Для координации этой комплексной работы по поручению президента создана и работает соответствующая Межведомственная комиссия Совета Безопасности. Лично занимаюсь этим", - отметил он.
Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что в стране важно создавать устойчивый спрос на отечественные технологии через государственные и корпоративные закупки, налоговые стимулы для заказчиков, совместные проекты разработчиков и крупных потребителей, а также через развитие отечественной технологической инфраструктуры. Работа по этим направлениям ведется, заверил он.
По его словам, такой комплексный подход позволит снизить зависимость от зарубежных компонентов, расширить рынок защищенных российских решений и сделать инвестиции в импортонезависимые разработки более экономически привлекательными.