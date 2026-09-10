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Медведев объяснил достижение Россией технологического лидерства - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Медведев объяснил достижение Россией технологического лидерства
Медведев объяснил достижение Россией технологического лидерства - 10.09.2026, ПРАЙМ
Медведев объяснил достижение Россией технологического лидерства
Достижение Россией технологического лидерства не предполагает изоляции страны и попыток производить абсолютно все самим, целью этого процесса становится... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T00:28+0300
2026-09-10T00:28+0300
россия
дмитрий медведев
совбез
единая россия
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Достижение Россией технологического лидерства не предполагает изоляции страны и попыток производить абсолютно все самим, целью этого процесса становится устойчивость экономики и конкурентоспособность РФ на мировых рынках, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что считает "лидерство" наиболее точным словом, которое отражало бы нынешний вектор и потребности России, а применительно к экономике в целом, промышленности и сельскому хозяйству это выражается в технологическом лидерстве. "В рамках модернизации мы исходили из того, что технологическую базу можно обновить, опираясь, в том числе, на широкую международную кооперацию. Понятие суверенитета предполагает, что по критически важным направлениям страна должна иметь собственные технологии", - отметил Медведев. Он уточнил, что лидерство – это планка, которая существенно выше обозначенных двух целей модернизации и обеспечения суверенитета. "Речь не идет об изоляции страны и попытках производить абсолютно все самим. Целью становится устойчивость ключевых отраслей и всей экономики, а также наша конкурентоспособность на мировых рынках", - пояснил зампред Совбеза.
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россия, дмитрий медведев, совбез, единая россия
РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Совбез, Единая Россия
00:28 10.09.2026
 
Медведев объяснил достижение Россией технологического лидерства

Медведев: достижение Россией технологического лидерства не предполагает изоляции страны

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Достижение Россией технологического лидерства не предполагает изоляции страны и попыток производить абсолютно все самим, целью этого процесса становится устойчивость экономики и конкурентоспособность РФ на мировых рынках, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что считает "лидерство" наиболее точным словом, которое отражало бы нынешний вектор и потребности России, а применительно к экономике в целом, промышленности и сельскому хозяйству это выражается в технологическом лидерстве.
"В рамках модернизации мы исходили из того, что технологическую базу можно обновить, опираясь, в том числе, на широкую международную кооперацию. Понятие суверенитета предполагает, что по критически важным направлениям страна должна иметь собственные технологии", - отметил Медведев.
Он уточнил, что лидерство – это планка, которая существенно выше обозначенных двух целей модернизации и обеспечения суверенитета.
"Речь не идет об изоляции страны и попытках производить абсолютно все самим. Целью становится устойчивость ключевых отраслей и всей экономики, а также наша конкурентоспособность на мировых рынках", - пояснил зампред Совбеза.
 
РОССИЯДмитрий МедведевСовбезЕдиная Россия
 
 
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