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Медведев рассказал о патриотичности российского бизнеса

Медведев рассказал о патриотичности российского бизнеса - 10.09.2026, ПРАЙМ

Медведев рассказал о патриотичности российского бизнеса

Российский малый и крупный бизнес патриотичен, есть много примеров, когда предприниматели, не побоявшись санкций, активно включались в производство военной... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T00:28+0300

2026-09-10T00:28+0300

2026-09-10T00:28+0300

россия

дмитрий медведев

владимир путин

единая россия

совбез

ведомости

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский малый и крупный бизнес патриотичен, есть много примеров, когда предприниматели, не побоявшись санкций, активно включались в производство военной техники и средств поражения, рассказал председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В интервью газете "Ведомости" он отметил, что роль государства в отдельных сегментах российской экономики сейчас возросла, это связано с существующими вызовами. "В то же время и сегодня есть масса примеров, когда частный бизнес активно включился в производство военной техники и средств поражения. Отмечу - не побоявшись санкций и иных проблем. В ходе своих контрольных проверок убеждался в патриотичности нашего частного бизнеса, как малого и среднего, так и крупного", - сказал Медведев. Говоря о балансе между госконтролем и частной инициативой в экономике, он отметил, что государственная поддержка отрасли, которая переживает шок или создается с нуля, вполне оправдана, однако бессрочная помощь прекращает всякое развитие. По его словам, задача состоит в том, чтобы государственные средства притягивали частный капитал. Сейчас для этого есть много механизмов, уточнил Медведев, в том числе соглашения о защите и поощрении капиталовложений, концессии и ГЧП, особые экономические зоны и другие. "В оборонке, кстати, был опробован особый инвестиционный механизм, при помощи которого компании получили значительные средства из бюджета на развитие производства и кратно нарастили выпуск своей продукции, весьма востребованной на фронте", - упомянул он. Говоря о налоговой нагрузке на предпринимателей, он отметил, что изменения в этой сфере проводились гибко, чтобы бизнес мог к ним адаптироваться. "В текущих условиях меры по увеличению налоговой нагрузки были, увы, необходимы. Военные действия всегда сопровождаются увеличением налогового бремени. Я думаю, это понимает любой предприниматель, желающий блага родной стране. Но эта работа проводилась гибко, так, чтобы налоговая нагрузка не стала для бизнеса неподъемной", - сказал Медведев. Он добавил, что "Единая Россия" уделяет особое внимание этому вопросу - по инициативе президента РФ Владимира Путина партия оперативно разработала и провела через парламент поправки, которые сохранили доступ малого и среднего предпринимательства к ряду налоговых льгот.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия, совбез, ведомости