https://1prime.ru/20260910/medvedev-873169775.html

Медведев назвал технологическое лидерство целью модернизации

Медведев назвал технологическое лидерство целью модернизации - 10.09.2026, ПРАЙМ

Медведев назвал технологическое лидерство целью модернизации

Расширен второй абзац, добавлена ссылка в третьем абзаце | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T00:49+0300

2026-09-10T00:49+0300

2026-09-10T00:49+0300

россия

дмитрий медведев

совбез

единая россия

ведомости

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873169775.jpg?1788990561

Расширен второй абзац, добавлена ссылка в третьем абзаце МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Достижение Россией технологического лидерства не предполагает изоляции страны и попыток производить абсолютно все самим, целью этого процесса становится устойчивость экономики и конкурентоспособность РФ на мировых рынках, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что считает "лидерство" наиболее точным словом, которое отражало бы нынешний вектор и потребности России, а применительно к экономике в целом, промышленности и сельскому хозяйству это выражается в технологическом лидерстве. Медведев пояснил, что раньше была задача обновить производственную базу и создать инфраструктуру инновационной экономики - работа была результативной. "В рамках модернизации мы исходили из того, что технологическую базу можно обновить, опираясь, в том числе, на широкую международную кооперацию. Понятие суверенитета предполагает, что по критически важным направлениям страна должна иметь собственные технологии", - отметил Медведев в интервью газете "Ведомости". Он уточнил, что лидерство – это планка, которая существенно выше обозначенных двух целей модернизации и обеспечения суверенитета. "Речь не идет об изоляции страны и попытках производить абсолютно все самим. Целью становится устойчивость ключевых отраслей и всей экономики, а также наша конкурентоспособность на мировых рынках", - пояснил зампред Совбеза.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий медведев, совбез, единая россия, ведомости