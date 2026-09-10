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Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к росту
Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к росту - 10.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к росту
Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к умеренному росту, следует из данных Московской биржи. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:47+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к умеренному росту, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.33 мск повышается на 0,42% относительно предыдущего закрытия, до 2 273,52 пункта, а с утра индекс максимально снижался до 2 257,02 пункта. В частности, дорожают акции "Фосагро" (+3%), "Роснефти" (+3%), МТС (+2,3%), "Циана" (+1,9%). Дешевеют акции "Ленты" (-0,6%), "Алросы" (-0,5%), также привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-1%) по традиции "минусуют" вследствие укрепления рубля, несмотря на бодро дорожающую нефть сорта Brent - на 1,3% относительно предыдущего закрытия, до 102,6 доллара за баррель. Но сильнее всех из активно торгующихся акций теряют, прямо-таки рухнув в цене, акции "Евротранса" - на 14% - из-за копящихся проблем у компании и, в частности, ареста представителей ее руководства. На рынке акций консервативные настроения могут сохраниться: новостные риски и сохраняющаяся интрига вокруг завтрашнего заседания Банка России сейчас нивелируют влияние благоприятной конъюнктуры рынка нефти, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Ждем сохранения сегментированности спроса на российские "фишки" (крепость бумаг "нефтянки" при преимущественной безыдейности "фишек" внутренних секторов), с продолжением проторговки индексом Мосбиржи верхней части диапазона 2200-2300 пунктов", - заключает он.
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ПРАЙМ
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рынок, акции, торги, евгений локтюхов, мосбиржа, роснефть, мтс
Рынок, Акции, Торги, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, Роснефть, МТС
Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к росту
Мосбиржа: рынок акций РФ перешел к умеренному росту на фоне укрепления рубля