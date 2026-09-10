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Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к росту - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к росту
Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к росту - 10.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к росту
Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к умеренному росту, следует из данных Московской биржи. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:47+0300
2026-09-10T12:48+0300
рынок
акции
торги
евгений локтюхов
мосбиржа
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мтс
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к умеренному росту, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.33 мск повышается на 0,42% относительно предыдущего закрытия, до 2 273,52 пункта, а с утра индекс максимально снижался до 2 257,02 пункта. В частности, дорожают акции "Фосагро" (+3%), "Роснефти" (+3%), МТС (+2,3%), "Циана" (+1,9%). Дешевеют акции "Ленты" (-0,6%), "Алросы" (-0,5%), также привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-1%) по традиции "минусуют" вследствие укрепления рубля, несмотря на бодро дорожающую нефть сорта Brent - на 1,3% относительно предыдущего закрытия, до 102,6 доллара за баррель. Но сильнее всех из активно торгующихся акций теряют, прямо-таки рухнув в цене, акции "Евротранса" - на 14% - из-за копящихся проблем у компании и, в частности, ареста представителей ее руководства. На рынке акций консервативные настроения могут сохраниться: новостные риски и сохраняющаяся интрига вокруг завтрашнего заседания Банка России сейчас нивелируют влияние благоприятной конъюнктуры рынка нефти, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Ждем сохранения сегментированности спроса на российские "фишки" (крепость бумаг "нефтянки" при преимущественной безыдейности "фишек" внутренних секторов), с продолжением проторговки индексом Мосбиржи верхней части диапазона 2200-2300 пунктов", - заключает он.
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рынок, акции, торги, евгений локтюхов, мосбиржа, роснефть, мтс
Рынок, Акции, Торги, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, Роснефть, МТС
12:47 10.09.2026 (обновлено: 12:48 10.09.2026)
 
Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к росту

Мосбиржа: рынок акций РФ перешел к умеренному росту на фоне укрепления рубля

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к умеренному росту, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.33 мск повышается на 0,42% относительно предыдущего закрытия, до 2 273,52 пункта, а с утра индекс максимально снижался до 2 257,02 пункта.
В частности, дорожают акции "Фосагро" (+3%), "Роснефти" (+3%), МТС (+2,3%), "Циана" (+1,9%).
Дешевеют акции "Ленты" (-0,6%), "Алросы" (-0,5%), также привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-1%) по традиции "минусуют" вследствие укрепления рубля, несмотря на бодро дорожающую нефть сорта Brent - на 1,3% относительно предыдущего закрытия, до 102,6 доллара за баррель.
Но сильнее всех из активно торгующихся акций теряют, прямо-таки рухнув в цене, акции "Евротранса" - на 14% - из-за копящихся проблем у компании и, в частности, ареста представителей ее руководства.
На рынке акций консервативные настроения могут сохраниться: новостные риски и сохраняющаяся интрига вокруг завтрашнего заседания Банка России сейчас нивелируют влияние благоприятной конъюнктуры рынка нефти, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Ждем сохранения сегментированности спроса на российские "фишки" (крепость бумаг "нефтянки" при преимущественной безыдейности "фишек" внутренних секторов), с продолжением проторговки индексом Мосбиржи верхней части диапазона 2200-2300 пунктов", - заключает он.
 
РынокАкцииТоргиЕвгений ЛоктюховМосбиржаРоснефтьМТС
 
 
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