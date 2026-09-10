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Цена на нефть может вырасти до 150 долларов за баррель, пишет AP

Цена на нефть может вырасти до 150 долларов за баррель, пишет AP - 10.09.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть может вырасти до 150 долларов за баррель, пишет AP

Цены на нефть могут подняться до 150 долларов за баррель в случае повреждения крупной энергетической инфраструктуры на фоне дальнейшей эскалации конфликта США и | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T12:09+0300

2026-09-10T12:09+0300

2026-09-10T12:09+0300

нефть

мировая экономика

ормузский пролив

сша

иран

дональд трамп

bank of america

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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Цены на нефть могут подняться до 150 долларов за баррель в случае повреждения крупной энергетической инфраструктуры на фоне дальнейшей эскалации конфликта США и Ирана, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на отчет Bank of America. Как отмечается, при продолжении атак, ограничивающих движение через Ормузский пролив, цены на нефть могут составить от 95 до 120 долларов за баррель. "Если атаки продолжат сдерживать трафик (через Ормузский пролив - ред.), цены могут достичь 95-120 долларов за баррель, в то время как повреждение крупных объектов энергетической инфраструктуры может привести к скачку цен до 150 долларов за баррель", - говорится в материале. Банк также повысил прогноз цен на нефть на второе полугодие до 83 долларов за баррель в случае затяжных перебоев в Ормузском проливе. При этом аналитики банка по-прежнему ожидают постепенного восстановления судоходства через пролив. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагал завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные в июле провели несколько серий ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. На фоне этого президент США Дональд Трамп 19 августа объявил о переходе к экономической изоляции Ирана.

ормузский пролив

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нефть, мировая экономика, ормузский пролив, сша, иран, дональд трамп, bank of america