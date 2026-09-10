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Цена на нефть может вырасти до 150 долларов за баррель, пишет AP - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Цена на нефть может вырасти до 150 долларов за баррель, пишет AP
Цена на нефть может вырасти до 150 долларов за баррель, пишет AP - 10.09.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть может вырасти до 150 долларов за баррель, пишет AP
Цены на нефть могут подняться до 150 долларов за баррель в случае повреждения крупной энергетической инфраструктуры на фоне дальнейшей эскалации конфликта США и | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:09+0300
2026-09-10T12:09+0300
нефть
мировая экономика
ормузский пролив
сша
иран
дональд трамп
bank of america
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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Цены на нефть могут подняться до 150 долларов за баррель в случае повреждения крупной энергетической инфраструктуры на фоне дальнейшей эскалации конфликта США и Ирана, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на отчет Bank of America. Как отмечается, при продолжении атак, ограничивающих движение через Ормузский пролив, цены на нефть могут составить от 95 до 120 долларов за баррель. "Если атаки продолжат сдерживать трафик (через Ормузский пролив - ред.), цены могут достичь 95-120 долларов за баррель, в то время как повреждение крупных объектов энергетической инфраструктуры может привести к скачку цен до 150 долларов за баррель", - говорится в материале. Банк также повысил прогноз цен на нефть на второе полугодие до 83 долларов за баррель в случае затяжных перебоев в Ормузском проливе. При этом аналитики банка по-прежнему ожидают постепенного восстановления судоходства через пролив. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагал завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные в июле провели несколько серий ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. На фоне этого президент США Дональд Трамп 19 августа объявил о переходе к экономической изоляции Ирана.
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нефть, мировая экономика, ормузский пролив, сша, иран, дональд трамп, bank of america
Нефть, Мировая экономика, Ормузский пролив, США, ИРАН, Дональд Трамп, Bank of America
12:09 10.09.2026
 
Цена на нефть может вырасти до 150 долларов за баррель, пишет AP

AP: цены на нефть могут вырасти до 150 долларов за баррель из-за конфликта США и Ирана

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Цены на нефть могут подняться до 150 долларов за баррель в случае повреждения крупной энергетической инфраструктуры на фоне дальнейшей эскалации конфликта США и Ирана, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на отчет Bank of America.
Как отмечается, при продолжении атак, ограничивающих движение через Ормузский пролив, цены на нефть могут составить от 95 до 120 долларов за баррель.
"Если атаки продолжат сдерживать трафик (через Ормузский пролив - ред.), цены могут достичь 95-120 долларов за баррель, в то время как повреждение крупных объектов энергетической инфраструктуры может привести к скачку цен до 150 долларов за баррель", - говорится в материале.
Банк также повысил прогноз цен на нефть на второе полугодие до 83 долларов за баррель в случае затяжных перебоев в Ормузском проливе. При этом аналитики банка по-прежнему ожидают постепенного восстановления судоходства через пролив.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагал завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные в июле провели несколько серий ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. На фоне этого президент США Дональд Трамп 19 августа объявил о переходе к экономической изоляции Ирана.
 
НефтьМировая экономикаОрмузский проливСШАИРАНДональд ТрампBank of America
 
 
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