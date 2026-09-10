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В ОПЕК заявили о росте запасов нефти в ОЭСР в июле - 10.09.2026, ПРАЙМ
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В ОПЕК заявили о росте запасов нефти в ОЭСР в июле
В ОПЕК заявили о росте запасов нефти в ОЭСР в июле - 10.09.2026, ПРАЙМ
В ОПЕК заявили о росте запасов нефти в ОЭСР в июле
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле выросли на 9,8 миллиона баррелей по... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:15+0300
2026-09-10T15:15+0300
нефть
оэср
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле выросли на 9,8 миллиона баррелей по сравнению с июнем, составив 2,763 миллиарда баррелей и оказавшись ниже среднего пятилетнего уровня на 47,9 миллиона баррелей, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). "Предварительные данные за июль 2026 года показывают, что коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов - ред.) в странах ОЭСР выросли на 9,8 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем и составили 2 763 миллиона баррелей", - говорится в докладе. "Коммерческие запасы ОЭСР были на 57 миллиона ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 47,9 миллиона баррелей ниже среднего уровня за последние пять лет и на 206,4 миллиона баррелей ниже среднего за 2015–2019 годы", - добавляется там же. При этом запасы нефти снизились на 29,2 миллиона баррелей в годовом выражении - до 1,313 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - на 27,7 миллиона баррелей, до 1,451 миллиарда баррелей. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. И наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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нефть, оэср, опек
Нефть, ОЭСР, ОПЕК
15:15 10.09.2026
 
В ОПЕК заявили о росте запасов нефти в ОЭСР в июле

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в июле выросли на 9,8 миллиона баррелей

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле выросли на 9,8 миллиона баррелей по сравнению с июнем, составив 2,763 миллиарда баррелей и оказавшись ниже среднего пятилетнего уровня на 47,9 миллиона баррелей, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
"Предварительные данные за июль 2026 года показывают, что коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов - ред.) в странах ОЭСР выросли на 9,8 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем и составили 2 763 миллиона баррелей", - говорится в докладе.
"Коммерческие запасы ОЭСР были на 57 миллиона ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 47,9 миллиона баррелей ниже среднего уровня за последние пять лет и на 206,4 миллиона баррелей ниже среднего за 2015–2019 годы", - добавляется там же.
При этом запасы нефти снизились на 29,2 миллиона баррелей в годовом выражении - до 1,313 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - на 27,7 миллиона баррелей, до 1,451 миллиарда баррелей.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. И наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
 
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