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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 104 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 104 долларов за баррель - 10.09.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 104 долларов за баррель
Мировые цены на нефть вновь ускорили рост, стоимость барреля марки Brent впервые с 22 мая поднялась выше 104 долларов, следует из данных торгов. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:24+0300
2026-09-10T15:24+0300
2026-09-10T15:24+0300
нефть
brent
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вновь ускорили рост, стоимость барреля марки Brent впервые с 22 мая поднялась выше 104 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 15.07 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,68% относительно предыдущего закрытия - до 103,95 доллара за баррель, минутами ранее значение впервые с 22 мая поднималось выше 104 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 3,25% - до 99,13 доллара за баррель.
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нефть, brent
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 104 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 104 долларов за баррель впервые с 22 мая
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вновь ускорили рост, стоимость барреля марки Brent впервые с 22 мая поднялась выше 104 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.07 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,68% относительно предыдущего закрытия - до 103,95 доллара за баррель, минутами ранее значение впервые с 22 мая поднималось выше 104 долларов.
Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 3,25% - до 99,13 доллара за баррель.