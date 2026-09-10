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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 104 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 104 долларов за баррель - 10.09.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 104 долларов за баррель

Мировые цены на нефть вновь ускорили рост, стоимость барреля марки Brent впервые с 22 мая поднялась выше 104 долларов, следует из данных торгов. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:24+0300

2026-09-10T15:24+0300

2026-09-10T15:24+0300

нефть

brent

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вновь ускорили рост, стоимость барреля марки Brent впервые с 22 мая поднялась выше 104 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 15.07 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,68% относительно предыдущего закрытия - до 103,95 доллара за баррель, минутами ранее значение впервые с 22 мая поднималось выше 104 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 3,25% - до 99,13 доллара за баррель.

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нефть, brent