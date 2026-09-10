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Цена на нефть марки WTI превысила 100 долларов за баррель - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Цена на нефть марки WTI превысила 100 долларов за баррель
Цена на нефть марки WTI превысила 100 долларов за баррель - 10.09.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть марки WTI превысила 100 долларов за баррель
Мировые цены на нефть продолжают усиливать рост, стоимость американской марки WTI впервые с 21 мая превысила 100 долларов за баррель, следует из данных торгов. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:39+0300
2026-09-10T15:39+0300
нефть
торги
баррель
цена за баррель
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают усиливать рост, стоимость американской марки WTI впервые с 21 мая превысила 100 долларов за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 15.35 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,46% относительно предыдущего закрытия - до 105,72 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 4,53% - до 100,4 доллара за баррель. Выше отметки в 100 долларов показатель находится впервые с 21 мая.
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нефть, торги, баррель, цена за баррель
Нефть, Торги, баррель, цена за баррель
15:39 10.09.2026
 
Цена на нефть марки WTI превысила 100 долларов за баррель

Цена на нефть марки WTI впервые с 21 мая превысила 100 долларов за баррель

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают усиливать рост, стоимость американской марки WTI впервые с 21 мая превысила 100 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.35 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,46% относительно предыдущего закрытия - до 105,72 доллара за баррель.
Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 4,53% - до 100,4 доллара за баррель. Выше отметки в 100 долларов показатель находится впервые с 21 мая.
 
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