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Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 106 долларов

Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 106 долларов - 10.09.2026, ПРАЙМ

Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 106 долларов

Мировые цены на нефть подскакивают почти на 5%, стоимость барреля марки Brent впервые с 22 мая поднялась выше 106 долларов, следует из данных торгов. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T18:43+0300

2026-09-10T18:43+0300

2026-09-10T18:43+0300

нефть

баррель

цена за баррель

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть подскакивают почти на 5%, стоимость барреля марки Brent впервые с 22 мая поднялась выше 106 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.38 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,75% относительно предыдущего закрытия - до 106,02 доллара за баррель, показатель впервые с 22 мая находится выше 106 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 4,57% - до 100,44 доллара за баррель.

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