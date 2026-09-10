https://1prime.ru/20260910/neft-873200900.html
Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 106 долларов
Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 106 долларов - 10.09.2026, ПРАЙМ
Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 106 долларов
Мировые цены на нефть подскакивают почти на 5%, стоимость барреля марки Brent впервые с 22 мая поднялась выше 106 долларов, следует из данных торгов. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T18:43+0300
2026-09-10T18:43+0300
2026-09-10T18:43+0300
нефть
баррель
цена за баррель
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873200900.jpg?1789055020
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть подскакивают почти на 5%, стоимость барреля марки Brent впервые с 22 мая поднялась выше 106 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.38 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,75% относительно предыдущего закрытия - до 106,02 доллара за баррель, показатель впервые с 22 мая находится выше 106 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 4,57% - до 100,44 доллара за баррель.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, баррель, цена за баррель
Нефть, баррель, цена за баррель
Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 106 долларов
Цена барреля нефти Brent впервые с 22 мая поднялась выше 106 долларов за баррель
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть подскакивают почти на 5%, стоимость барреля марки Brent впервые с 22 мая поднялась выше 106 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.38 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,75% относительно предыдущего закрытия - до 106,02 доллара за баррель, показатель впервые с 22 мая находится выше 106 долларов.
Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 4,57% - до 100,44 доллара за баррель.