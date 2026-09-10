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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 107 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 107 долларов за баррель - 10.09.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 107 долларов за баррель
Мировые цены на нефть усилили рост почти до 6%, стоимость барреля марки Brent уже находится выше 107 долларов - впервые с 21 мая, следует из данных торгов. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T19:12+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост почти до 6%, стоимость барреля марки Brent уже находится выше 107 долларов - впервые с 21 мая, следует из данных торгов. По состоянию на 18.58 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,67% относительно предыдущего закрытия - до 106,94 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 21 мая поднялся выше 107 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 5,65% - до 101,48 доллара за баррель.
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нефть, brent, wti
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 107 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 107 долларов за баррель впервые с 21 мая
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост почти до 6%, стоимость барреля марки Brent уже находится выше 107 долларов - впервые с 21 мая, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.58 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,67% относительно предыдущего закрытия - до 106,94 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 21 мая поднялся выше 107 долларов.
Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 5,65% - до 101,48 доллара за баррель.