https://1prime.ru/20260910/neft-873202803.html

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 107 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 107 долларов за баррель - 10.09.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 107 долларов за баррель

Мировые цены на нефть усилили рост почти до 6%, стоимость барреля марки Brent уже находится выше 107 долларов - впервые с 21 мая, следует из данных торгов. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T19:12+0300

2026-09-10T19:12+0300

2026-09-10T19:12+0300

нефть

brent

wti

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост почти до 6%, стоимость барреля марки Brent уже находится выше 107 долларов - впервые с 21 мая, следует из данных торгов. По состоянию на 18.58 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,67% относительно предыдущего закрытия - до 106,94 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 21 мая поднялся выше 107 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 5,65% - до 101,48 доллара за баррель.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, brent, wti