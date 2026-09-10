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Добыча нефти в США за неделю выросла на 85 тысяч баррелей в сутки - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Добыча нефти в США за неделю выросла на 85 тысяч баррелей в сутки
Добыча нефти в США за неделю выросла на 85 тысяч баррелей в сутки - 10.09.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти в США за неделю выросла на 85 тысяч баррелей в сутки
Добыча нефти в США на конец недели, завершившейся 4 сентября, выросла на 85 тысяч баррелей в сутки, до 13,947 миллиона баррелей в сутки, следует из... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T19:21+0300
2026-09-10T19:21+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
сша
eia
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти в США на конец недели, завершившейся 4 сентября, выросла на 85 тысяч баррелей в сутки, до 13,947 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации (EIA) Минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,871 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в августе добыча нефти в США составила 13,88 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в сентябре показатель составил 13,96 миллиона баррелей в сутки. В октябре EIA прогнозирует показатель на уровне 13,95 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,66 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 9 сентября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день - до 13,83 миллиона баррелей в день, на 2027 год - на 110 тысяч баррелей в день, до 14,26 миллиона баррелей в день.
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нефть, мировая экономика, сша, eia
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, США, EIA
19:21 10.09.2026
 
Добыча нефти в США за неделю выросла на 85 тысяч баррелей в сутки

EIA: добыча нефти в США за неделю выросла до 13,947 миллиона баррелей в сутки

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти в США на конец недели, завершившейся 4 сентября, выросла на 85 тысяч баррелей в сутки, до 13,947 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,871 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в августе добыча нефти в США составила 13,88 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в сентябре показатель составил 13,96 миллиона баррелей в сутки. В октябре EIA прогнозирует показатель на уровне 13,95 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,66 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 9 сентября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день - до 13,83 миллиона баррелей в день, на 2027 год - на 110 тысяч баррелей в день, до 14,26 миллиона баррелей в день.
 
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаСШАEIA
 
 
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