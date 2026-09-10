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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 108 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 108 долларов за баррель - 10.09.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 108 долларов за баррель

Мировые цены на нефть усилили рост почти до 7%, стоимость барреля марки Brent уже находится выше 108 долларов - впервые с 21 мая, следует из данных торгов. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T21:28+0300

2026-09-10T21:28+0300

2026-09-10T21:28+0300

нефть

wti

brent

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост почти до 7%, стоимость барреля марки Brent уже находится выше 108 долларов - впервые с 21 мая, следует из данных торгов. По состоянию на 21.13 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 6,74% относительно предыдущего закрытия - до 108,03 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 21 мая поднялся выше 108 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 6,99% - до 102,76 доллара за баррель.

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нефть, wti, brent