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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 108 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 108 долларов за баррель - 10.09.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 108 долларов за баррель
Мировые цены на нефть усилили рост почти до 7%, стоимость барреля марки Brent уже находится выше 108 долларов - впервые с 21 мая, следует из данных торгов. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T21:28+0300
2026-09-10T21:28+0300
2026-09-10T21:28+0300
нефть
wti
brent
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост почти до 7%, стоимость барреля марки Brent уже находится выше 108 долларов - впервые с 21 мая, следует из данных торгов. По состоянию на 21.13 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 6,74% относительно предыдущего закрытия - до 108,03 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 21 мая поднялся выше 108 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 6,99% - до 102,76 доллара за баррель.
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нефть, wti, brent
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 108 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 108 долларов за баррель впервые с 21 мая
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост почти до 7%, стоимость барреля марки Brent уже находится выше 108 долларов - впервые с 21 мая, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.13 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 6,74% относительно предыдущего закрытия - до 108,03 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 21 мая поднялся выше 108 долларов.
Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 6,99% - до 102,76 доллара за баррель.