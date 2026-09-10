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ОПЕК повысила прогноз добычи нефти и конденсата в США
ОПЕК повысила прогноз добычи нефти и конденсата в США - 10.09.2026, ПРАЙМ
ОПЕК повысила прогноз добычи нефти и конденсата в США
ОПЕК улучшила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США в 2026 году до 90 тысяч баррелей в сутки, в среднем ждет производство на уровне 13,5 миллиона... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:15+0300
2026-09-10T15:15+0300
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энергетика
нефть
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. ОПЕК улучшила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США в 2026 году до 90 тысяч баррелей в сутки, в среднем ждет производство на уровне 13,5 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада организации. "Добыча нефти и конденсата вырастет примерно на 0,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом и составит в среднем 13,5 миллиона баррелей в сутки", - сказано в докладе. В таблице уточняется, что показатель в 2026 году увеличится на 90 тысяч баррелей. В прошлом месяце организация прогнозировала рост на 20 тысяч баррелей в сутки, до 13,44 миллиона баррелей в сутки. Прогноз по динамике нефтепроизводства в США на 2027 год сохранен: добыча нефти и конденсата в США в годовом выражении снизится на 110 тысяч баррелей в сутки - до 13,4 миллиона баррелей в сутки, предполагает ОПЕК.
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нефть, сша, опек
Энергетика, Нефть, США, ОПЕК
ОПЕК повысила прогноз добычи нефти и конденсата в США
ОПЕК улучшила прогноз роста добычи нефти и конденсата в США до 90 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. ОПЕК улучшила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США в 2026 году до 90 тысяч баррелей в сутки, в среднем ждет производство на уровне 13,5 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада организации.
"Добыча нефти и конденсата вырастет примерно на 0,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом и составит в среднем 13,5 миллиона баррелей в сутки", - сказано в докладе.
В таблице уточняется, что показатель в 2026 году увеличится на 90 тысяч баррелей. В прошлом месяце организация прогнозировала рост на 20 тысяч баррелей в сутки, до 13,44 миллиона баррелей в сутки.
Прогноз по динамике нефтепроизводства в США на 2027 год сохранен: добыча нефти и конденсата в США в годовом выражении снизится на 110 тысяч баррелей в сутки - до 13,4 миллиона баррелей в сутки, предполагает ОПЕК.