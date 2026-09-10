https://1prime.ru/20260910/opek-873188721.html
Нефтедобыча ОПЕК+ в августе выросла на 0,3 миллиона баррелей в сутки
Нефтедобыча ОПЕК+ в августе выросла на 0,3 миллиона баррелей в сутки - 10.09.2026, ПРАЙМ
Нефтедобыча ОПЕК+ в августе выросла на 0,3 миллиона баррелей в сутки
Добыча нефти ОПЕК+ с учетом ОАЭ в августе выросла на 0,3 миллиона баррелей в сутки к июлю - до 38,05 миллиона баррелей в сутки; при этом страны-участницы... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:15+0300
2026-09-10T15:15+0300
2026-09-10T15:15+0300
нефть
оаэ
персидский залив
ближний восток
опек
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873188721.jpg?1789042500
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК+ с учетом ОАЭ в августе выросла на 0,3 миллиона баррелей в сутки к июлю - до 38,05 миллиона баррелей в сутки; при этом страны-участницы нефтяной сделки с учетом добровольных сокращений добывали на 6,388 миллиона баррелей в сутки меньше, чем договорились, следует из данных августовского доклада ОПЕК. ОАЭ с 1 мая официально вышли из ОПЕК и ОПЕК+. Несмотря на это, в сентябрьском докладе приведены данные с учетом ее добычи в контексте ОПЕК+, однако у страны нет квот с момента ее выхода из сделки. Помимо этого, начиная с июля организация прекратила публикацию плана компенсаций перепроизводства для семи стран-участниц сделки ОПЕК+, поэтому данные по добыче нефти теперь учитывают только добровольные сокращения. "Общая добыча нефти стран соглашения составила в среднем 38,05 миллиона баррелей в сутки в августе 2026 года, что на 0,3 миллиона баррелей в сутки выше в месячном выражении", - говорится в докладе. При этом относительно февраля - до эскалации конфликта на Ближнем Востоке - добыча упала на 4,717 миллиона баррелей в сутки. За август только в ОПЕК нефтепроизводство выросло на 346 тысяч баррелей в сутки - до 24,081 миллиона баррелей в сутки в связи с тем, что страны Персидского залива Ирак, Кувейт и ОАЭ продолжили активное восстановление объемов добычи. Единственными из стран Персидского залива, кто снизил добычу, оказались Саудовская Аравия и Иран. При этом в странах вне ОПЕК добыча снизилась на 49 тысяч баррелей в сутки, до 13,973 миллиона баррелей в сутки. Сокращение добычи наблюдалось во всех странах, кроме Брунея, где уровень остался таким же, как и в июле: в Азербайджане, Бахрейне, Малайзии, Мексике, Омане, России, Судане и Южном Судане. Единственной страной, которая показала рост добычи, стал Казахстан, которому удалось лишь частично компенсировать снижение в других странах. По расчетам РИА Новости, альянс должен был сокращать добычу от базового уровня августа 2022 года с учетом добровольных ограничений ряда стран на 3,133 миллиона баррелей в сутки. По факту же сокращение составило 9,521 миллиона баррелей. Таким образом, страны ОПЕК+ в рамках сделки добывали на 6,388 миллиона баррелей в сутки меньше, чем установленные для них целевые уровни.
оаэ
персидский залив
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, оаэ, персидский залив, ближний восток, опек
Нефть, ОАЭ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ОПЕК
Нефтедобыча ОПЕК+ в августе выросла на 0,3 миллиона баррелей в сутки
Добыча нефти ОПЕК+ с учетом ОАЭ в августе выросла на 0,3 миллиона баррелей в сутки
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК+ с учетом ОАЭ в августе выросла на 0,3 миллиона баррелей в сутки к июлю - до 38,05 миллиона баррелей в сутки; при этом страны-участницы нефтяной сделки с учетом добровольных сокращений добывали на 6,388 миллиона баррелей в сутки меньше, чем договорились, следует из данных августовского доклада ОПЕК.
ОАЭ с 1 мая официально вышли из ОПЕК и ОПЕК+. Несмотря на это, в сентябрьском докладе приведены данные с учетом ее добычи в контексте ОПЕК+, однако у страны нет квот с момента ее выхода из сделки. Помимо этого, начиная с июля организация прекратила публикацию плана компенсаций перепроизводства для семи стран-участниц сделки ОПЕК+, поэтому данные по добыче нефти теперь учитывают только добровольные сокращения.
"Общая добыча нефти стран соглашения составила в среднем 38,05 миллиона баррелей в сутки в августе 2026 года, что на 0,3 миллиона баррелей в сутки выше в месячном выражении", - говорится в докладе. При этом относительно февраля - до эскалации конфликта на Ближнем Востоке - добыча упала на 4,717 миллиона баррелей в сутки.
За август только в ОПЕК нефтепроизводство выросло на 346 тысяч баррелей в сутки - до 24,081 миллиона баррелей в сутки в связи с тем, что страны Персидского залива Ирак, Кувейт и ОАЭ продолжили активное восстановление объемов добычи. Единственными из стран Персидского залива, кто снизил добычу, оказались Саудовская Аравия и Иран.
При этом в странах вне ОПЕК добыча снизилась на 49 тысяч баррелей в сутки, до 13,973 миллиона баррелей в сутки. Сокращение добычи наблюдалось во всех странах, кроме Брунея, где уровень остался таким же, как и в июле: в Азербайджане, Бахрейне, Малайзии, Мексике, Омане, России, Судане и Южном Судане. Единственной страной, которая показала рост добычи, стал Казахстан, которому удалось лишь частично компенсировать снижение в других странах.
По расчетам РИА Новости, альянс должен был сокращать добычу от базового уровня августа 2022 года с учетом добровольных ограничений ряда стран на 3,133 миллиона баррелей в сутки. По факту же сокращение составило 9,521 миллиона баррелей. Таким образом, страны ОПЕК+ в рамках сделки добывали на 6,388 миллиона баррелей в сутки меньше, чем установленные для них целевые уровни.