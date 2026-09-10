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В ОПЕК заявили о снижении добычи нефти в России в августе

В ОПЕК заявили о снижении добычи нефти в России в августе - 10.09.2026, ПРАЙМ

В ОПЕК заявили о снижении добычи нефти в России в августе

Добыча нефти в России в августе снизилась к июлю на 160 тысяч баррелей в сутки - до 8,718 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:11+0300

2026-09-10T15:11+0300

2026-09-10T15:13+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в августе снизилась к июлю на 160 тысяч баррелей в сутки - до 8,718 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). По данным организации, в июле Россия добывала в среднем 8,877 миллиона баррелей нефти в сутки. Согласно таблице в докладе, снижение добычи в августе составило 160 тысяч баррелей в сутки. Семь стран ОПЕК+ имеют дополнительные добровольные ограничения помимо общих квот, установленных в рамках соглашения. До выхода из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая в этих ограничениях также участвовали ОАЭ. С апреля 2025 года участники постепенно отказываются от дополнительных ограничений и ежемесячно обсуждают планы по добыче на следующий месяц. Предельный уровень добычи нефти для России в августе составлял 9,887 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, страна добывала на 1,169 миллиона баррелей в сутки меньше плана.

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