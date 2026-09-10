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ОПЕК ухудшила прогноз по росту спроса на нефть в мире
ОПЕК ухудшила прогноз по росту спроса на нефть в мире - 10.09.2026, ПРАЙМ
ОПЕК ухудшила прогноз по росту спроса на нефть в мире
ОПЕК ухудшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в текущем году, ждет его на уровне 380 тысяч баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:15+0300
2026-09-10T15:15+0300
2026-09-10T15:15+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
опек
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. ОПЕК ухудшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в текущем году, ждет его на уровне 380 тысяч баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе организации. Согласно представленным таблицам, рост спроса в 2026 году ожидается на уровне 380 тысяч баррелей в сутки, что на 200 тысяч баррелей в сутки ниже июльского прогноза в 580 тысяч. В ОПЕК полагают, что мировой спрос в текущем году может достичь 105,84 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, оценка глобального роста спроса на нефть в следующем году была пересмотрена в сторону увеличения - до 2,36 миллиона баррелей в сутки против 2,16 миллиона ранее. Совокупный спрос ожидается на уровне 108,19 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, мировая экономика, опек
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, ОПЕК
ОПЕК ухудшила прогноз по росту спроса на нефть в мире
ОПЕК ухудшила прогноз по росту спроса на нефть в мире до 380 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. ОПЕК ухудшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в текущем году, ждет его на уровне 380 тысяч баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе организации.
Согласно представленным таблицам, рост спроса в 2026 году ожидается на уровне 380 тысяч баррелей в сутки, что на 200 тысяч баррелей в сутки ниже июльского прогноза в 580 тысяч. В ОПЕК полагают, что мировой спрос в текущем году может достичь 105,84 миллиона баррелей в сутки.
Кроме того, оценка глобального роста спроса на нефть в следующем году была пересмотрена в сторону увеличения - до 2,36 миллиона баррелей в сутки против 2,16 миллиона ранее. Совокупный спрос ожидается на уровне 108,19 миллиона баррелей в сутки.