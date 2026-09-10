https://1prime.ru/20260910/opek-873189963.html

ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+

ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ - 10.09.2026, ПРАЙМ

ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по-прежнему ожидает совокупного роста нефтедобычи в странах вне ОПЕК+ в текущем году на 640 тысяч баррелей в сутки –... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:19+0300

2026-09-10T15:19+0300

2026-09-10T15:19+0300

энергетика

нефть

опек

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873189963.jpg?1789042783

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по-прежнему ожидает совокупного роста нефтедобычи в странах вне ОПЕК+ в текущем году на 640 тысяч баррелей в сутки – до 54,84 миллиона баррелей в день, следует из данных сентябрьского доклада организации. В приведенной таблице уточняется, что рост добычи в 2026 году в сравнении с прошлым годом составит 640 тысяч баррелей в сутки, как ожидалось месяцем ранее. При этом нефтедобыча в текущем году прогнозируется на уровне 54,84 миллиона баррелей в сутки, как и в августовском докладе. Организация также оставила без изменений оценку добычи за 2025 год - 54,2 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК сохранила и прогноз роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ в 2027 году по сравнению с ожидаемым показателем в 2026 году – 620 тысяч баррелей в сутки. Общий показатель добычи на следующий год также не корректировался и остался на уровне 55,45 миллиона баррелей в сутки.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, опек