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ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ - 10.09.2026, ПРАЙМ
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ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+
ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ - 10.09.2026, ПРАЙМ
ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по-прежнему ожидает совокупного роста нефтедобычи в странах вне ОПЕК+ в текущем году на 640 тысяч баррелей в сутки –... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:19+0300
2026-09-10T15:19+0300
энергетика
нефть
опек
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по-прежнему ожидает совокупного роста нефтедобычи в странах вне ОПЕК+ в текущем году на 640 тысяч баррелей в сутки – до 54,84 миллиона баррелей в день, следует из данных сентябрьского доклада организации. В приведенной таблице уточняется, что рост добычи в 2026 году в сравнении с прошлым годом составит 640 тысяч баррелей в сутки, как ожидалось месяцем ранее. При этом нефтедобыча в текущем году прогнозируется на уровне 54,84 миллиона баррелей в сутки, как и в августовском докладе. Организация также оставила без изменений оценку добычи за 2025 год - 54,2 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК сохранила и прогноз роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ в 2027 году по сравнению с ожидаемым показателем в 2026 году – 620 тысяч баррелей в сутки. Общий показатель добычи на следующий год также не корректировался и остался на уровне 55,45 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, опек
Энергетика, Нефть, ОПЕК
15:19 10.09.2026
 
ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+

ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ на 640 тысяч баррелей в сутки

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по-прежнему ожидает совокупного роста нефтедобычи в странах вне ОПЕК+ в текущем году на 640 тысяч баррелей в сутки – до 54,84 миллиона баррелей в день, следует из данных сентябрьского доклада организации.
В приведенной таблице уточняется, что рост добычи в 2026 году в сравнении с прошлым годом составит 640 тысяч баррелей в сутки, как ожидалось месяцем ранее.
При этом нефтедобыча в текущем году прогнозируется на уровне 54,84 миллиона баррелей в сутки, как и в августовском докладе.
Организация также оставила без изменений оценку добычи за 2025 год - 54,2 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК сохранила и прогноз роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ в 2027 году по сравнению с ожидаемым показателем в 2026 году – 620 тысяч баррелей в сутки. Общий показатель добычи на следующий год также не корректировался и остался на уровне 55,45 миллиона баррелей в сутки.
 
ЭнергетикаНефтьОПЕК
 
 
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