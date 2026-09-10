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Правительство выделило четырем регионам более 2,1 миллиарда рублей - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Правительство выделило четырем регионам более 2,1 миллиарда рублей
Правительство выделило четырем регионам более 2,1 миллиарда рублей - 10.09.2026, ПРАЙМ
Правительство выделило четырем регионам более 2,1 миллиарда рублей
Правительство выделило более 2,1 миллиарда рублей четырем регионам России, в том числе на развитие системы здравоохранения, соответствующее распоряжение... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T22:23+0300
2026-09-10T22:27+0300
россия
финансы
рязанская область
михаил мишустин
минфин
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Правительство выделило более 2,1 миллиарда рублей четырем регионам России, в том числе на развитие системы здравоохранения, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Выделить Минфину России в 2026 году на предоставление бюджетам субъектов РФ дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ… бюджетные ассигнования в размере 2 140 500 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Средства будут направлены на финансирование в 2026 году социально значимых расходов консолидированного бюджета Республики Алтай, на финансирование социально значимых и первоочередных расходов консолидированного бюджета Чеченской Республики, на финансирование в 2026 году социально значимых расходов консолидированного бюджета Рязанской области. Также выделенные средства направят на финансирование реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы Зубовской центральной районной больницы в Тверской области. Ранее во время заседания правительства Мишустин сообщал, что кабмин направит четырем регионам более 2,1 миллиарда рублей. Он отмечал, что это решение позволит сбалансировать бюджеты этих российских субъектов по ключевым направлениям социальной сферы, а значит – улучшить качество жизни граждан.
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россия, финансы, рязанская область, михаил мишустин, минфин
РОССИЯ, Финансы, Рязанская область, Михаил Мишустин, Минфин
22:23 10.09.2026 (обновлено: 22:27 10.09.2026)
 
Правительство выделило четырем регионам более 2,1 миллиарда рублей

Правительство выделило более 2,1 миллиарда рублей четырем регионам России

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Правительство выделило более 2,1 миллиарда рублей четырем регионам России, в том числе на развитие системы здравоохранения, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Выделить Минфину России в 2026 году на предоставление бюджетам субъектов РФ дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ… бюджетные ассигнования в размере 2 140 500 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Средства будут направлены на финансирование в 2026 году социально значимых расходов консолидированного бюджета Республики Алтай, на финансирование социально значимых и первоочередных расходов консолидированного бюджета Чеченской Республики, на финансирование в 2026 году социально значимых расходов консолидированного бюджета Рязанской области. Также выделенные средства направят на финансирование реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы Зубовской центральной районной больницы в Тверской области.
Ранее во время заседания правительства Мишустин сообщал, что кабмин направит четырем регионам более 2,1 миллиарда рублей. Он отмечал, что это решение позволит сбалансировать бюджеты этих российских субъектов по ключевым направлениям социальной сферы, а значит – улучшить качество жизни граждан.
 
РОССИЯФинансыРязанская областьМихаил МишустинМинфин
 
 
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