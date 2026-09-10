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В Приморье шесть человек пострадали в ДТП с тремя иномарками
В Приморье шесть человек пострадали в ДТП с тремя иномарками - 10.09.2026, ПРАЙМ
В Приморье шесть человек пострадали в ДТП с тремя иномарками
Шесть человек, в том числе двое детей пострадали в результате ДТП с участием трех иномарок в поселке Трудовое в Приморье, сообщает региональная... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T04:35+0300
2026-09-10T04:35+0300
2026-09-10T04:35+0300
бизнес
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – ПРАЙМ. Шесть человек, в том числе двое детей пострадали в результате ДТП с участием трех иномарок в поселке Трудовое в Приморье, сообщает региональная Госавтоинспекция.
"В поселке Трудовое водитель автомобиля Toyota Lite Ace Noah допустил выезд на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с Toyota Alphard Hybrid. От удара автомобиль Toyota Lite Ace Noah отбросило на двигавшийся в попутном направлении Toyota Vitz. В результате массового столкновения пострадали шесть человек — водители и пассажиры автомобилей Lite Ace и Alphard", - говорится в сообщении.
Среди пострадавших - 70-летний мужчина, женщины в возрасте 67, 41 и 23 лет, а также две девочки 10 и 11 лет.
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бизнес, общество , приморье, toyota camry
Бизнес, Общество , Приморье, Toyota Camry
В Приморье шесть человек пострадали в ДТП с тремя иномарками
В Приморье шесть человек пострадали в ДТП с участием трех иномарок
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – ПРАЙМ. Шесть человек, в том числе двое детей пострадали в результате ДТП с участием трех иномарок в поселке Трудовое в Приморье, сообщает региональная Госавтоинспекция.
"В поселке Трудовое водитель автомобиля Toyota Lite Ace Noah допустил выезд на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с Toyota Alphard Hybrid. От удара автомобиль Toyota Lite Ace Noah отбросило на двигавшийся в попутном направлении Toyota Vitz. В результате массового столкновения пострадали шесть человек — водители и пассажиры автомобилей Lite Ace и Alphard", - говорится в сообщении.
Среди пострадавших - 70-летний мужчина, женщины в возрасте 67, 41 и 23 лет, а также две девочки 10 и 11 лет.