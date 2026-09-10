https://1prime.ru/20260910/roskachestvo-873176556.html

Роскачество выявило нарушения в марках лапши быстрого приготовления

Роскачество выявило нарушения в марках лапши быстрого приготовления - 10.09.2026, ПРАЙМ

Роскачество выявило нарушения в марках лапши быстрого приготовления

Роскачество завершило исследование популярных марок лапши быстрого приготовления: у трети образцов выявлены технические нарушения, в том числе нарушения... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T11:04+0300

2026-09-10T11:04+0300

2026-09-10T11:04+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Роскачество завершило исследование популярных марок лапши быстрого приготовления: у трети образцов выявлены технические нарушения, в том числе нарушения маркировки у брендов "Доширак" и "Чан Рамен", сообщила организация. "Роскачество завершило исследование лапши быстрого приготовления, реализуемой на российском рынке. Эксперты проверили продукцию 20 торговых марок по 439 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки", - говорится в сообщении. По данным исследования, семь товаров не соответствуют обязательным требованиям в части маркировки. "Фактические показатели белков, жиров или углеводов не совпадают с заявленными. В числе нарушителей — продукция под брендом "Доширак" ("Доширак", "Чан Рамен", "Дошира Квисти") и импортные товары (JML, Nissin, SamYang, Naruto)", - сообщило Роскачество. В отличие от аналогичного исследования 2019 года, когда ни один товар не соответствовал повышенным требованиям, в 2026 году сразу пять торговых марок могут претендовать на российский Знак качества. Вместе с тем у трети проверенных товаров выявлены нарушения обязательных требований технических регламентов, добавляется в сообщении. При этом в Роскачестве зафиксировали значительное улучшение микробиологической безопасности. Так, по словам экспертов, в продукции всех 20 марок не обнаружено опасных бактерий, антибиотиков, а содержание микотоксинов, включая охратоксин А, не превышает допустимый уровень — в 2019 году по этому показателю фиксировались серьезные нарушения. Эксперты добавили, что все товары безопасны по содержанию тяжелых металлов, радионуклидов и акриламида. Ни в одном образце не выявлена ДНК ГМО растительного происхождения. Во всех 14 товарах, где производитель заявил наличие курицы в составе, ДНК курицы подтвердилась, при этом в предыдущем исследовании было зафиксировано нарушение по этому пункту, сообщило Роскачество. По данным исследования, бренды лапши "Красная цена", "Вау Чоу", "Моя цена", "Первым делом", "Петра" соответствуют одновременно обязательным требованиям и опережающему стандарту Роскачества. Эксперты считают, что эти товары могут претендовать на присвоение российского Знака качества.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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