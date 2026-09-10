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Россия ищет возможности для защиты от хакеров, заявил Медведев

Россия ищет возможности для защиты от хакеров, заявил Медведев - 10.09.2026, ПРАЙМ

Россия ищет возможности для защиты от хакеров, заявил Медведев

Россия ищет любые возможности для защиты граждан от хакеров, работающих из-за рубежа, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T00:27+0300

2026-09-10T00:27+0300

2026-09-10T00:27+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия ищет любые возможности для защиты граждан от хакеров, работающих из-за рубежа, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Киберпространство давно превратилось в поле боя – такое же, как воздух, суша и море. И здесь тоже надо защищать свои границы, свой суверенитет. Колл-центры, инфраструктура мошенников, ботнеты, хакерские группировки – все это, как правило, работает из-за рубежа. И Россия ищет любые возможности защитить своих граждан и организации от этих угроз", - сказал он в беседе с газетой "Ведомости". Он отметил, что российские власти активно работают с дружественными странами по вопросам сотрудничества в сфере контроля и противодействия трансграничным киберугрозам - прежде всего с партнерами по ШОС, БРИКС, с рядом государств Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. "Речь идет как об обмене информацией об угрозах, так и о выработке общих правил ответственного поведения в киберпространстве", - подчеркнул Медведев.

азия

ближний восток

латинская америка

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технологии, россия, азия, ближний восток, латинская америка, дмитрий медведев, единая россия, совбез, ведомости