Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия ищет возможности для защиты от хакеров, заявил Медведев - 10.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260910/rossija-873168980.html
Россия ищет возможности для защиты от хакеров, заявил Медведев
Россия ищет возможности для защиты от хакеров, заявил Медведев - 10.09.2026, ПРАЙМ
Россия ищет возможности для защиты от хакеров, заявил Медведев
Россия ищет любые возможности для защиты граждан от хакеров, работающих из-за рубежа, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T00:27+0300
2026-09-10T00:27+0300
технологии
россия
азия
ближний восток
латинская америка
дмитрий медведев
единая россия
совбез
ведомости
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873168980.jpg?1788989276
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия ищет любые возможности для защиты граждан от хакеров, работающих из-за рубежа, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Киберпространство давно превратилось в поле боя – такое же, как воздух, суша и море. И здесь тоже надо защищать свои границы, свой суверенитет. Колл-центры, инфраструктура мошенников, ботнеты, хакерские группировки – все это, как правило, работает из-за рубежа. И Россия ищет любые возможности защитить своих граждан и организации от этих угроз", - сказал он в беседе с газетой "Ведомости". Он отметил, что российские власти активно работают с дружественными странами по вопросам сотрудничества в сфере контроля и противодействия трансграничным киберугрозам - прежде всего с партнерами по ШОС, БРИКС, с рядом государств Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. "Речь идет как об обмене информацией об угрозах, так и о выработке общих правил ответственного поведения в киберпространстве", - подчеркнул Медведев.
азия
ближний восток
латинская америка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, азия, ближний восток, латинская америка, дмитрий медведев, единая россия, совбез, ведомости
Технологии, РОССИЯ, АЗИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Совбез, Ведомости
00:27 10.09.2026
 
Россия ищет возможности для защиты от хакеров, заявил Медведев

Медведев: Россия ищет возможности для защиты от хакеров, работающих из-за рубежа

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия ищет любые возможности для защиты граждан от хакеров, работающих из-за рубежа, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Киберпространство давно превратилось в поле боя – такое же, как воздух, суша и море. И здесь тоже надо защищать свои границы, свой суверенитет. Колл-центры, инфраструктура мошенников, ботнеты, хакерские группировки – все это, как правило, работает из-за рубежа. И Россия ищет любые возможности защитить своих граждан и организации от этих угроз", - сказал он в беседе с газетой "Ведомости".
Он отметил, что российские власти активно работают с дружественными странами по вопросам сотрудничества в сфере контроля и противодействия трансграничным киберугрозам - прежде всего с партнерами по ШОС, БРИКС, с рядом государств Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки.
"Речь идет как об обмене информацией об угрозах, так и о выработке общих правил ответственного поведения в киберпространстве", - подчеркнул Медведев.
 
ТехнологииРОССИЯАЗИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАДмитрий МедведевЕдиная РоссияСовбезВедомости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала