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Россия ищет возможности для защиты от хакеров, заявил Медведев
Россия ищет возможности для защиты от хакеров, заявил Медведев - 10.09.2026, ПРАЙМ
Россия ищет возможности для защиты от хакеров, заявил Медведев
Россия ищет любые возможности для защиты граждан от хакеров, работающих из-за рубежа, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T00:27+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия ищет любые возможности для защиты граждан от хакеров, работающих из-за рубежа, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Киберпространство давно превратилось в поле боя – такое же, как воздух, суша и море. И здесь тоже надо защищать свои границы, свой суверенитет. Колл-центры, инфраструктура мошенников, ботнеты, хакерские группировки – все это, как правило, работает из-за рубежа. И Россия ищет любые возможности защитить своих граждан и организации от этих угроз", - сказал он в беседе с газетой "Ведомости".
Он отметил, что российские власти активно работают с дружественными странами по вопросам сотрудничества в сфере контроля и противодействия трансграничным киберугрозам - прежде всего с партнерами по ШОС, БРИКС, с рядом государств Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки.
"Речь идет как об обмене информацией об угрозах, так и о выработке общих правил ответственного поведения в киберпространстве", - подчеркнул Медведев.
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технологии, россия, азия, ближний восток, латинская америка, дмитрий медведев, единая россия, совбез, ведомости
Технологии, РОССИЯ, АЗИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Совбез, Ведомости
Россия ищет возможности для защиты от хакеров, заявил Медведев
Медведев: Россия ищет возможности для защиты от хакеров, работающих из-за рубежа
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия ищет любые возможности для защиты граждан от хакеров, работающих из-за рубежа, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Киберпространство давно превратилось в поле боя – такое же, как воздух, суша и море. И здесь тоже надо защищать свои границы, свой суверенитет. Колл-центры, инфраструктура мошенников, ботнеты, хакерские группировки – все это, как правило, работает из-за рубежа. И Россия ищет любые возможности защитить своих граждан и организации от этих угроз", - сказал он в беседе с газетой "Ведомости".
Он отметил, что российские власти активно работают с дружественными странами по вопросам сотрудничества в сфере контроля и противодействия трансграничным киберугрозам - прежде всего с партнерами по ШОС, БРИКС, с рядом государств Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки.
"Речь идет как об обмене информацией об угрозах, так и о выработке общих правил ответственного поведения в киберпространстве", - подчеркнул Медведев.