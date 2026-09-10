https://1prime.ru/20260910/rossija-873169232.html

Россия видит взрывной рост вредоносных программ, созданных с помощью ИИ

Россия видит взрывной рост вредоносных программ, созданных с помощью ИИ - 10.09.2026, ПРАЙМ

Россия видит взрывной рост вредоносных программ, созданных с помощью ИИ

Россия видит взрывной рост вредоносных, созданных с помощью искусственного интеллекта программ, на которые нужно дать своевременный ответ, заявил председатель... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T00:28+0300

2026-09-10T00:28+0300

2026-09-10T00:28+0300

технологии

россия

дмитрий медведев

оон

единая россия

совбез

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия видит взрывной рост вредоносных, созданных с помощью искусственного интеллекта программ, на которые нужно дать своевременный ответ, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он указал, что Россия еще в 1998 году инициировала обсуждение проблематики международной информационной безопасности на площадках ООН, а с 2011 года последовательно продвигала разработанный проект Конвенции против киберпреступности. Медведев подчеркнул, что этот документ был одобрен консенсусом Генассамблеей ООН в декабре 2024 года, и к нему присоединилось уже 80 государств. "Однако, характер киберугроз быстро меняется. Дипфейки, автоматизированные фишинговые атаки, взломы с использованием ИИ – это уже реальность сегодняшнего дня. Мы видим взрывной рост вредоносных программ, созданных с применением искусственного интеллекта. На все эти вызовы у нас, разумеется, должен быть дан своевременный и пропорциональный ответ", - сказал он в беседе с газетой "Ведомости".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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