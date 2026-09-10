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Россия видит взрывной рост вредоносных программ, созданных с помощью ИИ - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Россия видит взрывной рост вредоносных программ, созданных с помощью ИИ
Россия видит взрывной рост вредоносных программ, созданных с помощью ИИ - 10.09.2026, ПРАЙМ
Россия видит взрывной рост вредоносных программ, созданных с помощью ИИ
Россия видит взрывной рост вредоносных, созданных с помощью искусственного интеллекта программ, на которые нужно дать своевременный ответ, заявил председатель... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T00:28+0300
2026-09-10T00:28+0300
технологии
россия
дмитрий медведев
оон
единая россия
совбез
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия видит взрывной рост вредоносных, созданных с помощью искусственного интеллекта программ, на которые нужно дать своевременный ответ, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он указал, что Россия еще в 1998 году инициировала обсуждение проблематики международной информационной безопасности на площадках ООН, а с 2011 года последовательно продвигала разработанный проект Конвенции против киберпреступности. Медведев подчеркнул, что этот документ был одобрен консенсусом Генассамблеей ООН в декабре 2024 года, и к нему присоединилось уже 80 государств. "Однако, характер киберугроз быстро меняется. Дипфейки, автоматизированные фишинговые атаки, взломы с использованием ИИ – это уже реальность сегодняшнего дня. Мы видим взрывной рост вредоносных программ, созданных с применением искусственного интеллекта. На все эти вызовы у нас, разумеется, должен быть дан своевременный и пропорциональный ответ", - сказал он в беседе с газетой "Ведомости".
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технологии, россия, дмитрий медведев, оон, единая россия, совбез
Технологии, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, ООН, Единая Россия, Совбез
00:28 10.09.2026
 
Россия видит взрывной рост вредоносных программ, созданных с помощью ИИ

Медведев: Россия видит взрывной рост вредоносных программ, созданных с помощью ИИ

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия видит взрывной рост вредоносных, созданных с помощью искусственного интеллекта программ, на которые нужно дать своевременный ответ, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он указал, что Россия еще в 1998 году инициировала обсуждение проблематики международной информационной безопасности на площадках ООН, а с 2011 года последовательно продвигала разработанный проект Конвенции против киберпреступности. Медведев подчеркнул, что этот документ был одобрен консенсусом Генассамблеей ООН в декабре 2024 года, и к нему присоединилось уже 80 государств.
"Однако, характер киберугроз быстро меняется. Дипфейки, автоматизированные фишинговые атаки, взломы с использованием ИИ – это уже реальность сегодняшнего дня. Мы видим взрывной рост вредоносных программ, созданных с применением искусственного интеллекта. На все эти вызовы у нас, разумеется, должен быть дан своевременный и пропорциональный ответ", - сказал он в беседе с газетой "Ведомости".
 
ТехнологииРОССИЯДмитрий МедведевООНЕдиная РоссияСовбез
 
 
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