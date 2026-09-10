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Россия и Центральная Азия в июле нарастили экспорт нефти, заявили в ОПЕК
Россия и Центральная Азия в июле нарастили экспорт нефти, заявили в ОПЕК - 10.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Центральная Азия в июле нарастили экспорт нефти, заявили в ОПЕК
Россия и Центральная Азия в июле текущего года увеличили экспорт нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%, до 6,8 миллиона баррелей в... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:15+0300
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нефть
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в июле текущего года увеличили экспорт нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%, до 6,8 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в августовском докладе ОПЕК. "Общий объем экспорта нефти из региона составил в среднем 6,8 миллиона баррелей в сутки, что на 789 тысяч баррелей в сутки, или более чем на 10%, меньше, чем месяцем ранее... В годовом исчислении общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии вырос на 0,3 миллиона баррелей в сутки, или примерно на 5%", - говорится в докладе. Совокупный экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в июле снизился на 34% в месячном выражении и на 57% в годовом, до 976 тысяч баррелей в сутки. ОПЕК объясняет снижение ремонтами НПЗ и запретом на экспорт топлива. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
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нефть, россия, центральная азия, опек, нпз
Нефть, РОССИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, ОПЕК, НПЗ
Россия и Центральная Азия в июле нарастили экспорт нефти, заявили в ОПЕК
ОПЕК: Россия и Центральная Азия в июле увеличили экспорт нефти на 5%
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в июле текущего года увеличили экспорт нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%, до 6,8 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в августовском докладе ОПЕК.
"Общий объем экспорта нефти из региона составил в среднем 6,8 миллиона баррелей в сутки, что на 789 тысяч баррелей в сутки, или более чем на 10%, меньше, чем месяцем ранее... В годовом исчислении общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии вырос на 0,3 миллиона баррелей в сутки, или примерно на 5%", - говорится в докладе.
Совокупный экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в июле снизился на 34% в месячном выражении и на 57% в годовом, до 976 тысяч баррелей в сутки. ОПЕК объясняет снижение ремонтами НПЗ и запретом на экспорт топлива.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.