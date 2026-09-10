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Поставки российского углерода в Бразилию просели в пять раз

Поставки российского углерода в Бразилию просели в пять раз - 10.09.2026, ПРАЙМ

Поставки российского углерода в Бразилию просели в пять раз

Россия в августе сократила экспорт углерода в Бразилию более чем в пять раз в месячном выражении - до минимума с ноября прошлого года, тем не менее по сравнению | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T22:17+0300

2026-09-10T22:17+0300

2026-09-10T22:22+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия в августе сократила экспорт углерода в Бразилию более чем в пять раз в месячном выражении - до минимума с ноября прошлого года, тем не менее по сравнению с прошлым годом произошел рост поставок, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, проанализированные РИА Новости. Так, августовский объем поставок достиг 481,6 тысячи долларов, что в 5,1 раза меньше, чем в июле. При этом в годовом выражении их объем вырос в 5,3 раза с 90,3 тысячи долларов. Таким образом, бразильский импорт российского углерода достиг минимума с ноября 2025 года, опустившись ниже миллиона впервые с февраля этого года. Суммарно за восемь месяцев этого года Бразилия приобрела у России углерода на 9,8 миллиона долларов - в 6,2 раза больше, чем за такой же период годом ранее. А поставки за лето составили 3,97 миллиона - в 6,6 раза больше, чем 599 тысяч прошлым летом. Кроме России, расположившейся на шестом месте, Бразилия в августе активно покупала углерод у Колумбии (2,8 миллиона долларов), США (1,1 миллиона), Мексики (724,2 тысячи), Германии (517,3 тысячи) и Аргентины (495,8 тысячи). Суммарный объем закупок составил 7,6 миллиона долларов (рост в полтора раза за месяц).

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мировая экономика, бразилия, колумбия, сша