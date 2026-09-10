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Энергопотребление дата-центров в Сибири упало на 3,6 миллиардов кВтч
Энергопотребление дата-центров в Сибири упало на 3,6 миллиардов кВтч - 10.09.2026, ПРАЙМ
Энергопотребление дата-центров в Сибири упало на 3,6 миллиардов кВтч
Потребление электроэнергии центрами обработки данных в объединенной энергосистеме Сибири за последние 12 месяцев снизилось на 3,6 миллиарда кВт.ч, что... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T13:03+0300
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северная осетия
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Потребление электроэнергии центрами обработки данных в объединенной энергосистеме Сибири за последние 12 месяцев снизилось на 3,6 миллиарда кВт.ч, что сопоставимо с годовой выработкой Иркутской гидроэлектростанции, заявил гендиректор "Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири" (филиал Системного оператора единой энергетической системы, "СО ЕЭС") Алексея Хлебова. "Снижение потребления электроэнергии центрами обработки данных в ОЭС Сибири за последние 12 месяцев составило 3,6 миллиарда кВт.ч. Такой объем сопоставим, например, с выработкой Иркутской ГЭС за 2025 год", - приводятся слова Хлебова в сообщении "СО ЕЭС" по итогам совещания под председательством полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Он отметил, что изменение профиля потребления "белого" легального майнинга напрямую связано с вступившим в силу в январе 2025 года запретом на осуществление деятельности по майнингу в юго-восточной части Сибири. В то же время Хлебов добавил, что по итогам 8 месяцев 2026 года отмечается увеличение электропотребления населением, а также по некоторым промышленным отраслям, в частности, на предприятиях по производству алюминия и химической промышленности, а также железнодорожным транспортом. Он также доложил, что имеющиеся запасы гидроресурсов Ангаро-Енисейского каскада выше нормы (126%) и обеспечивают готовность гидроэлектростанций к работе в зимний период с максимальной выработкой. Майнинг сначала был полностью запрещен до 15 марта 2031 года в 10 субъектах РФ: Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Затем круглогодичный запрет майнинга до 15 марта 2031 года распространили на юг Иркутской области и большинство районов Забайкалья и Бурятии. Этим летом майнинг оказался под запретом до 2032 года также в Москве, Московской и Курской областях.
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дагестан, северная осетия, ингушетия, оэс
Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, ОЭС
Энергопотребление дата-центров в Сибири упало на 3,6 миллиардов кВтч
"СО ЕЭС": потребление электроэнергии в ОЭС Сибири снизилось на 3,6 миллиарда кВт.ч
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Потребление электроэнергии центрами обработки данных в объединенной энергосистеме Сибири за последние 12 месяцев снизилось на 3,6 миллиарда кВт.ч, что сопоставимо с годовой выработкой Иркутской гидроэлектростанции, заявил гендиректор "Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири" (филиал Системного оператора единой энергетической системы, "СО ЕЭС") Алексея Хлебова.
"Снижение потребления электроэнергии центрами обработки данных в ОЭС
Сибири за последние 12 месяцев составило 3,6 миллиарда кВт.ч. Такой объем сопоставим, например, с выработкой Иркутской ГЭС за 2025 год", - приводятся слова Хлебова в сообщении "СО ЕЭС" по итогам совещания под председательством полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.
Он отметил, что изменение профиля потребления "белого" легального майнинга напрямую связано с вступившим в силу в январе 2025 года запретом на осуществление деятельности по майнингу в юго-восточной части Сибири.
В то же время Хлебов добавил, что по итогам 8 месяцев 2026 года отмечается увеличение электропотребления населением, а также по некоторым промышленным отраслям, в частности, на предприятиях по производству алюминия и химической промышленности, а также железнодорожным транспортом.
Он также доложил, что имеющиеся запасы гидроресурсов Ангаро-Енисейского каскада выше нормы (126%) и обеспечивают готовность гидроэлектростанций к работе в зимний период с максимальной выработкой.
Майнинг сначала был полностью запрещен до 15 марта 2031 года в 10 субъектах РФ: Дагестане
, Северной Осетии
, Ингушетии
, Чечне
, Кабардино-Балкарии
, Карачаево-Черкесии
, ЛНР
, ДНР, Херсонской и Запорожской областях
. Затем круглогодичный запрет майнинга до 15 марта 2031 года распространили на юг Иркутской области
и большинство районов Забайкалья
и Бурятии
. Этим летом майнинг оказался под запретом до 2032 года также в Москве
, Московской и Курской областях.