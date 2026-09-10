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СМИ: инвестиции в нефтегазовый сектор принесли Трампу $4,4 миллиона

СМИ: инвестиции в нефтегазовый сектор принесли Трампу $4,4 миллиона - 10.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: инвестиции в нефтегазовый сектор принесли Трампу $4,4 миллиона

Инвестиции в нефтегазовый сектор принесли президенту США Дональду Трампу от 1,5 до 4,4 миллионов долларов после начала войны с Ираном, сообщает телеканал CNBC. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T04:10+0300

2026-09-10T04:10+0300

2026-09-10T04:10+0300

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израиль

дональд трамп

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Инвестиции в нефтегазовый сектор принесли президенту США Дональду Трампу от 1,5 до 4,4 миллионов долларов после начала войны с Ираном, сообщает телеканал CNBC. "В течение первых шести месяцев боевых действий на инвестиционных счетах Трампа продолжала активно идти торговля акциями энергетических компаний. В период с кануна войны (27 февраля) по 31 августа его девять крупнейших вложений в нефтегазовые компании выросли примерно на 1,5-4,4 миллионов долларов", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечает телеканал, он учел девять активов американского лидера - Chevron, ConocoPhilips, Exxon Mobil, Kinder Morgan, Marathon Petroleum, Occidental Petroleum, Phillips 66, Valero Energy и Williams Companies. CNBC со ссылкой на представителя Белого дома Дэвиса Ингла добавляет, что ни Трамп, ни члены его семьи не имеют возможности направлять, влиять или давать указания относительно их активов, а все инвестиционные решения принимаются независимыми управляющими. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

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нефть, сша, иран, израиль, дональд трамп, cnbc, chevron, occidental petroleum