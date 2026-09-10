https://1prime.ru/20260910/tramp-873171292.html

Трамп заявил, что нефти из Венесуэлы хватит на 500 лет

Трамп заявил, что нефти из Венесуэлы хватит на 500 лет - 10.09.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что нефти из Венесуэлы хватит на 500 лет

Президент США Дональд Трамп заявил, что нефти из Венесуэлы, с которой Штаты заключили соглашение о совместной разработке месторождений, хватит на 500 лет. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T05:23+0300

2026-09-10T05:23+0300

2026-09-10T05:23+0300

нефть

венесуэла

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873171292.jpg?1789006990

ДАЛЛАС (США), 10 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что нефти из Венесуэлы, с которой Штаты заключили соглашение о совместной разработке месторождений, хватит на 500 лет. "Шестьдесят пять миллиардов баррелей наши. Вы знаете, что это значит? Пожизненно, 500 лет", - сказал Трамп на съезде республиканцев. Трамп назвал сделку "возможно, самой большой в истории США". США и Венесуэла ранее объявили об историческом соглашении, которое предусматривает приток инвестиций и увеличение добычи нефти в южноамериканской стране. По словам уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, альянс позволит значительно нарастить нефтедобычу при участии частных операторов. Соглашение включает разработку 17 стратегических месторождений с доказанным потенциалом в 65 миллиардов баррелей нефти, инвестиции более 100 миллиардов долларов и свыше 200 миллиардов долларов налоговых поступлений в бюджет Венесуэлы.

венесуэла

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венесуэла, сша, дональд трамп