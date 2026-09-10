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Трамп заявил, что нефти из Венесуэлы хватит на 500 лет
Трамп заявил, что нефти из Венесуэлы хватит на 500 лет - 10.09.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что нефти из Венесуэлы хватит на 500 лет
Президент США Дональд Трамп заявил, что нефти из Венесуэлы, с которой Штаты заключили соглашение о совместной разработке месторождений, хватит на 500 лет. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T05:23+0300
2026-09-10T05:23+0300
2026-09-10T05:23+0300
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ДАЛЛАС (США), 10 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что нефти из Венесуэлы, с которой Штаты заключили соглашение о совместной разработке месторождений, хватит на 500 лет.
"Шестьдесят пять миллиардов баррелей наши. Вы знаете, что это значит? Пожизненно, 500 лет", - сказал Трамп на съезде республиканцев.
Трамп назвал сделку "возможно, самой большой в истории США".
США и Венесуэла ранее объявили об историческом соглашении, которое предусматривает приток инвестиций и увеличение добычи нефти в южноамериканской стране. По словам уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, альянс позволит значительно нарастить нефтедобычу при участии частных операторов. Соглашение включает разработку 17 стратегических месторождений с доказанным потенциалом в 65 миллиардов баррелей нефти, инвестиции более 100 миллиардов долларов и свыше 200 миллиардов долларов налоговых поступлений в бюджет Венесуэлы.
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нефть, венесуэла, сша, дональд трамп
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что нефти из Венесуэлы хватит на 500 лет
Трамп заявил, что нефти из Венесуэлы хватит на 500 лет
ДАЛЛАС (США), 10 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что нефти из Венесуэлы, с которой Штаты заключили соглашение о совместной разработке месторождений, хватит на 500 лет.
"Шестьдесят пять миллиардов баррелей наши. Вы знаете, что это значит? Пожизненно, 500 лет", - сказал Трамп на съезде республиканцев.
Трамп назвал сделку "возможно, самой большой в истории США".
США и Венесуэла ранее объявили об историческом соглашении, которое предусматривает приток инвестиций и увеличение добычи нефти в южноамериканской стране. По словам уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, альянс позволит значительно нарастить нефтедобычу при участии частных операторов. Соглашение включает разработку 17 стратегических месторождений с доказанным потенциалом в 65 миллиардов баррелей нефти, инвестиции более 100 миллиардов долларов и свыше 200 миллиардов долларов налоговых поступлений в бюджет Венесуэлы.