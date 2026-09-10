Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что нефти из Венесуэлы хватит на 500 лет - 10.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260910/tramp-873171292.html
Трамп заявил, что нефти из Венесуэлы хватит на 500 лет
Трамп заявил, что нефти из Венесуэлы хватит на 500 лет - 10.09.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что нефти из Венесуэлы хватит на 500 лет
Президент США Дональд Трамп заявил, что нефти из Венесуэлы, с которой Штаты заключили соглашение о совместной разработке месторождений, хватит на 500 лет. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T05:23+0300
2026-09-10T05:23+0300
нефть
венесуэла
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873171292.jpg?1789006990
ДАЛЛАС (США), 10 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что нефти из Венесуэлы, с которой Штаты заключили соглашение о совместной разработке месторождений, хватит на 500 лет. "Шестьдесят пять миллиардов баррелей наши. Вы знаете, что это значит? Пожизненно, 500 лет", - сказал Трамп на съезде республиканцев. Трамп назвал сделку "возможно, самой большой в истории США". США и Венесуэла ранее объявили об историческом соглашении, которое предусматривает приток инвестиций и увеличение добычи нефти в южноамериканской стране. По словам уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, альянс позволит значительно нарастить нефтедобычу при участии частных операторов. Соглашение включает разработку 17 стратегических месторождений с доказанным потенциалом в 65 миллиардов баррелей нефти, инвестиции более 100 миллиардов долларов и свыше 200 миллиардов долларов налоговых поступлений в бюджет Венесуэлы.
венесуэла
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венесуэла, сша, дональд трамп
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп
05:23 10.09.2026
 
Трамп заявил, что нефти из Венесуэлы хватит на 500 лет

Трамп заявил, что нефти из Венесуэлы хватит на 500 лет

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ДАЛЛАС (США), 10 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что нефти из Венесуэлы, с которой Штаты заключили соглашение о совместной разработке месторождений, хватит на 500 лет.
"Шестьдесят пять миллиардов баррелей наши. Вы знаете, что это значит? Пожизненно, 500 лет", - сказал Трамп на съезде республиканцев.
Трамп назвал сделку "возможно, самой большой в истории США".
США и Венесуэла ранее объявили об историческом соглашении, которое предусматривает приток инвестиций и увеличение добычи нефти в южноамериканской стране. По словам уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, альянс позволит значительно нарастить нефтедобычу при участии частных операторов. Соглашение включает разработку 17 стратегических месторождений с доказанным потенциалом в 65 миллиардов баррелей нефти, инвестиции более 100 миллиардов долларов и свыше 200 миллиардов долларов налоговых поступлений в бюджет Венесуэлы.
 
НефтьВЕНЕСУЭЛАСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала