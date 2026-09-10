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ЦБ Турции оставил ключевую ставку на уровне 37%

ЦБ Турции оставил ключевую ставку на уровне 37% - 10.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ Турции оставил ключевую ставку на уровне 37%

Центральный банк Турции своим решением в четверг оставил ключевую ставку без изменений, на уровне 37%, что полностью совпало с прогнозами опрошенных ранее РИА... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:18+0300

2026-09-10T15:18+0300

2026-09-10T15:18+0300

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АНКАРА, 10 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Турции своим решением в четверг оставил ключевую ставку без изменений, на уровне 37%, что полностью совпало с прогнозами опрошенных ранее РИА Новости аналитиков. Центральный банк Турции, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 37% в сентябре, а начать ее снижение может в четвертом квартале при дальнейшем замедлении инфляции, заявила ранее в четверг РИА Новости турецкий экономический обозреватель Синем Мумтаз. "Центральный банк не внес никаких изменений в учетную ставку, оставив ее на уровне 37 процентов",- говорится в заявлении регулятора по итогам заседания. Таким образом, банк не изменил учетную ставку уже на пятом заседании подряд.

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