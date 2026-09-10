https://1prime.ru/20260910/tsb-873189891.html
ЦБ Турции оставил ключевую ставку на уровне 37%
ЦБ Турции оставил ключевую ставку на уровне 37% - 10.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ Турции оставил ключевую ставку на уровне 37%
Центральный банк Турции своим решением в четверг оставил ключевую ставку без изменений, на уровне 37%, что полностью совпало с прогнозами опрошенных ранее РИА... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:18+0300
2026-09-10T15:18+0300
2026-09-10T15:18+0300
банки
финансы
турция
центральные банки
центральный банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873189891.jpg?1789042730
АНКАРА, 10 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Турции своим решением в четверг оставил ключевую ставку без изменений, на уровне 37%, что полностью совпало с прогнозами опрошенных ранее РИА Новости аналитиков.
Центральный банк Турции, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 37% в сентябре, а начать ее снижение может в четвертом квартале при дальнейшем замедлении инфляции, заявила ранее в четверг РИА Новости турецкий экономический обозреватель Синем Мумтаз.
"Центральный банк не внес никаких изменений в учетную ставку, оставив ее на уровне 37 процентов",- говорится в заявлении регулятора по итогам заседания.
Таким образом, банк не изменил учетную ставку уже на пятом заседании подряд.
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, турция, центральные банки, центральный банк
Банки, Финансы, ТУРЦИЯ, центральные банки, Центральный банк
ЦБ Турции оставил ключевую ставку на уровне 37%
ЦБ Турции оставил ключевую ставку на уровне 37%
АНКАРА, 10 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Турции своим решением в четверг оставил ключевую ставку без изменений, на уровне 37%, что полностью совпало с прогнозами опрошенных ранее РИА Новости аналитиков.
Центральный банк Турции, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 37% в сентябре, а начать ее снижение может в четвертом квартале при дальнейшем замедлении инфляции, заявила ранее в четверг РИА Новости турецкий экономический обозреватель Синем Мумтаз.
"Центральный банк не внес никаких изменений в учетную ставку, оставив ее на уровне 37 процентов",- говорится в заявлении регулятора по итогам заседания.
Таким образом, банк не изменил учетную ставку уже на пятом заседании подряд.