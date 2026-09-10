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ЦБ Турции оставил ключевую ставку на уровне 37% - 10.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ Турции оставил ключевую ставку на уровне 37%
ЦБ Турции оставил ключевую ставку на уровне 37% - 10.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ Турции оставил ключевую ставку на уровне 37%
Центральный банк Турции своим решением в четверг оставил ключевую ставку без изменений, на уровне 37%, что полностью совпало с прогнозами опрошенных ранее РИА... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:18+0300
2026-09-10T15:18+0300
банки
финансы
турция
центральные банки
центральный банк
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АНКАРА, 10 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Турции своим решением в четверг оставил ключевую ставку без изменений, на уровне 37%, что полностью совпало с прогнозами опрошенных ранее РИА Новости аналитиков. Центральный банк Турции, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 37% в сентябре, а начать ее снижение может в четвертом квартале при дальнейшем замедлении инфляции, заявила ранее в четверг РИА Новости турецкий экономический обозреватель Синем Мумтаз. "Центральный банк не внес никаких изменений в учетную ставку, оставив ее на уровне 37 процентов",- говорится в заявлении регулятора по итогам заседания. Таким образом, банк не изменил учетную ставку уже на пятом заседании подряд.
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банки, финансы, турция, центральные банки, центральный банк
Банки, Финансы, ТУРЦИЯ, центральные банки, Центральный банк
15:18 10.09.2026
 
ЦБ Турции оставил ключевую ставку на уровне 37%

ЦБ Турции оставил ключевую ставку на уровне 37%

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АНКАРА, 10 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Турции своим решением в четверг оставил ключевую ставку без изменений, на уровне 37%, что полностью совпало с прогнозами опрошенных ранее РИА Новости аналитиков.
Центральный банк Турции, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 37% в сентябре, а начать ее снижение может в четвертом квартале при дальнейшем замедлении инфляции, заявила ранее в четверг РИА Новости турецкий экономический обозреватель Синем Мумтаз.
"Центральный банк не внес никаких изменений в учетную ставку, оставив ее на уровне 37 процентов",- говорится в заявлении регулятора по итогам заседания.
Таким образом, банк не изменил учетную ставку уже на пятом заседании подряд.
 
БанкиФинансыТУРЦИЯцентральные банкиЦентральный банк
 
 
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