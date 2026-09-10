Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цивилев отметил растущую роль ИИ в российской энергетике - 10.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260910/tsivilev-873192971.html
Цивилев отметил растущую роль ИИ в российской энергетике
Цивилев отметил растущую роль ИИ в российской энергетике - 10.09.2026, ПРАЙМ
Цивилев отметил растущую роль ИИ в российской энергетике
Технологии искусственного интеллекта (ИИ) в настоящий момент применяют около 60% крупных компаний российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщило | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:58+0300
2026-09-10T15:58+0300
технологии
нефть
сергей цивилев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873192971.jpg?1789045123
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) в настоящий момент применяют около 60% крупных компаний российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщило Минэнерго РФ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев принял участие в церемонии открытия 16-й встречи министров энергетики Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В рамках выступления глава Минэнерго отметил растущую роль ИИ в энергетике. "В настоящее время технологии искусственного интеллекта применяют около 60% крупных компаний российского ТЭК", - говорится в сообщении министерства. Цивилев, слова которого приводит в релизе, сообщил, что ИИ уже используется для повышения эффективности прогнозирования и долгосрочного планирования в отрасли. В марте на коллегии Минэнерго РФ сообщалось, что около 70% организаций российского топливно-энергетического комплекса должны внедрить искусственный интеллект к 2027 году.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, нефть, сергей цивилев
Технологии, Нефть, Сергей Цивилев
15:58 10.09.2026
 
Цивилев отметил растущую роль ИИ в российской энергетике

Минэнерго: технологии ИИ применяют около 60% крупных компаний российского ТЭК

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) в настоящий момент применяют около 60% крупных компаний российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщило Минэнерго РФ.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев принял участие в церемонии открытия 16-й встречи министров энергетики Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В рамках выступления глава Минэнерго отметил растущую роль ИИ в энергетике.
"В настоящее время технологии искусственного интеллекта применяют около 60% крупных компаний российского ТЭК", - говорится в сообщении министерства.
Цивилев, слова которого приводит в релизе, сообщил, что ИИ уже используется для повышения эффективности прогнозирования и долгосрочного планирования в отрасли.
В марте на коллегии Минэнерго РФ сообщалось, что около 70% организаций российского топливно-энергетического комплекса должны внедрить искусственный интеллект к 2027 году.
 
ТехнологииНефтьСергей Цивилев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала