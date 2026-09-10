https://1prime.ru/20260910/tsivilev-873192971.html
Цивилев отметил растущую роль ИИ в российской энергетике
Цивилев отметил растущую роль ИИ в российской энергетике - 10.09.2026, ПРАЙМ
Цивилев отметил растущую роль ИИ в российской энергетике
Технологии искусственного интеллекта (ИИ) в настоящий момент применяют около 60% крупных компаний российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщило | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:58+0300
2026-09-10T15:58+0300
2026-09-10T15:58+0300
технологии
нефть
сергей цивилев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873192971.jpg?1789045123
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) в настоящий момент применяют около 60% крупных компаний российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщило Минэнерго РФ.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев принял участие в церемонии открытия 16-й встречи министров энергетики Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В рамках выступления глава Минэнерго отметил растущую роль ИИ в энергетике.
"В настоящее время технологии искусственного интеллекта применяют около 60% крупных компаний российского ТЭК", - говорится в сообщении министерства.
Цивилев, слова которого приводит в релизе, сообщил, что ИИ уже используется для повышения эффективности прогнозирования и долгосрочного планирования в отрасли.
В марте на коллегии Минэнерго РФ сообщалось, что около 70% организаций российского топливно-энергетического комплекса должны внедрить искусственный интеллект к 2027 году.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, нефть, сергей цивилев
Технологии, Нефть, Сергей Цивилев
Цивилев отметил растущую роль ИИ в российской энергетике
Минэнерго: технологии ИИ применяют около 60% крупных компаний российского ТЭК
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) в настоящий момент применяют около 60% крупных компаний российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщило Минэнерго РФ.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев принял участие в церемонии открытия 16-й встречи министров энергетики Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В рамках выступления глава Минэнерго отметил растущую роль ИИ в энергетике.
"В настоящее время технологии искусственного интеллекта применяют около 60% крупных компаний российского ТЭК", - говорится в сообщении министерства.
Цивилев, слова которого приводит в релизе, сообщил, что ИИ уже используется для повышения эффективности прогнозирования и долгосрочного планирования в отрасли.
В марте на коллегии Минэнерго РФ сообщалось, что около 70% организаций российского топливно-энергетического комплекса должны внедрить искусственный интеллект к 2027 году.