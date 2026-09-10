https://1prime.ru/20260910/tsivilev-873192971.html

Цивилев отметил растущую роль ИИ в российской энергетике

Цивилев отметил растущую роль ИИ в российской энергетике - 10.09.2026, ПРАЙМ

Цивилев отметил растущую роль ИИ в российской энергетике

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) в настоящий момент применяют около 60% крупных компаний российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщило | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:58+0300

2026-09-10T15:58+0300

2026-09-10T15:58+0300

технологии

нефть

сергей цивилев

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873192971.jpg?1789045123

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) в настоящий момент применяют около 60% крупных компаний российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщило Минэнерго РФ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев принял участие в церемонии открытия 16-й встречи министров энергетики Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В рамках выступления глава Минэнерго отметил растущую роль ИИ в энергетике. "В настоящее время технологии искусственного интеллекта применяют около 60% крупных компаний российского ТЭК", - говорится в сообщении министерства. Цивилев, слова которого приводит в релизе, сообщил, что ИИ уже используется для повышения эффективности прогнозирования и долгосрочного планирования в отрасли. В марте на коллегии Минэнерго РФ сообщалось, что около 70% организаций российского топливно-энергетического комплекса должны внедрить искусственный интеллект к 2027 году.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, нефть, сергей цивилев