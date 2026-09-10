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Во Владивостоке в суд поступило дело экс-руководителей Дальнегорского ГОКа

Во Владивостоке в суд поступило дело экс-руководителей Дальнегорского ГОКа - 10.09.2026, ПРАЙМ

Во Владивостоке в суд поступило дело экс-руководителей Дальнегорского ГОКа

Уголовное дело в отношении экс-руководителей Дальнегорского ГОКа в Приморье о крупном мошенничестве поступило в суд во Владивостоке, сообщает Объединенная... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T04:07+0300

2026-09-10T04:07+0300

2026-09-10T04:07+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – ПРАЙМ. Уголовное дело в отношении экс-руководителей Дальнегорского ГОКа в Приморье о крупном мошенничестве поступило в суд во Владивостоке, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона. "Во Фрунзенский районный суд Владивостока поступило уголовное дело в отношении бывших руководителей ООО "Дальнегорский горно-обогатительный комбинат" (ГОК) и аффилированных лиц", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемые с 2011 года по 2022 год в составе организованной группы реализовали преступную схему для хищения средств. Фигурантам инкриминируется три эпизода по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере". В июле 2025 года официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что ущерб от действий экс-руководителей Дальнегорского ГОКа составил 7,655 миллиарда рублей, они проходят по статье о мошенничестве. По данным следствия, фигуранты незаконно присвоили полезные ископаемые и похитили деньги одного из предприятий, а также средства, подлежащие уплате в бюджет РФ. Арбитражный суд Приморского края в сентябре 2023 года удовлетворил иск Генпрокуратуры к московской компании "Фининвест", признав незаконной приватизацию Дальнегорского ГОКа - единственного в РФ производителя борной кислоты. В ноябре того же года суд арестовал исполнительного директора Дальнегорского ГОКа Дмитрия Рачкова и коммерческого директора ГХК "Бор" Владимира Кантура по обвинению в выводе и присвоении через офшоры 240 миллионов рублей. Дальнегорское боросиликатное месторождение разрабатывается с 1960-х годов. После приватизации производство вела ГХК "Бор". Продукция ГОК используется в химической и атомной промышленности, а также в военно-промышленном комплексе. На боросиликатном месторождении в Дальнегорском городском округе Приморья сосредоточенно около 3% мировых запасов бора, говорится на сайте городского округа.

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