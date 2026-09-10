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Курс юаня на Мосбирже упал до 12,53 рубля
Курс юаня на Мосбирже упал до 12,53 рубля - 10.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже упал до 12,53 рубля
Рубль по итогам торгов вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,53 рубля, следует из данных Московской биржи. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T19:25+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,53 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 14 копеек и составил 12,53 рубля.
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Курс юаня на Мосбирже упал до 12,53 рубля
Курс юаня на Мосбирже упал на 14 копеек и составил 12,53 рубля