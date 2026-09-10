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Запасы нефти в США на конец недели снизились на 0,1%

Запасы нефти в США на конец недели снизились на 0,1% - 10.09.2026, ПРАЙМ

Запасы нефти в США на конец недели снизились на 0,1%

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 4 августа, сократились на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1%, -... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T19:18+0300

2026-09-10T19:18+0300

2026-09-10T19:34+0300

нефть

сша

энергетика

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 4 августа, сократились на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1%, - до 424,1 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя на 1,6 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились до 21,8 миллиона баррелей с 22,5 миллиона.Запасы бензина выросли на 1,3 миллиона баррелей (на 0,6%) - до 206,9 миллиона. Ожидалось снижение на 1,4 миллиона баррелей. А запасы дистиллятов увеличились на 2,1 миллиона баррелей (на 2%) - до 106,3 миллиона. Аналитики, напротив, прогнозировали снижение на 0,7 миллиона баррелей.

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нефть, сша