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Запасы нефти в США на конец недели снизились на 0,1%
Запасы нефти в США на конец недели снизились на 0,1% - 10.09.2026, ПРАЙМ
Запасы нефти в США на конец недели снизились на 0,1%
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 4 августа, сократились на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1%, -... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T19:18+0300
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нефть
сша
энергетика
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 4 августа, сократились на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1%, - до 424,1 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя на 1,6 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились до 21,8 миллиона баррелей с 22,5 миллиона.Запасы бензина выросли на 1,3 миллиона баррелей (на 0,6%) - до 206,9 миллиона. Ожидалось снижение на 1,4 миллиона баррелей. А запасы дистиллятов увеличились на 2,1 миллиона баррелей (на 2%) - до 106,3 миллиона. Аналитики, напротив, прогнозировали снижение на 0,7 миллиона баррелей.
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нефть, сша
Запасы нефти в США на конец недели снизились на 0,1%
Запасы нефти в США на конец недели снизились на 0,1%, до 424,1 миллиона баррелей
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 4 августа, сократились на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1%, - до 424,1 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя на 1,6 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились до 21,8 миллиона баррелей с 22,5 миллиона.
Запасы бензина выросли на 1,3 миллиона баррелей (на 0,6%) - до 206,9 миллиона. Ожидалось снижение на 1,4 миллиона баррелей. А запасы дистиллятов увеличились на 2,1 миллиона баррелей (на 2%) - до 106,3 миллиона. Аналитики, напротив, прогнозировали снижение на 0,7 миллиона баррелей.