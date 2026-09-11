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"Аэрофлот" нарастил пассажиропоток на рейсах в Индию на 29%

"Аэрофлот" нарастил пассажиропоток на рейсах в Индию на 29% - 11.09.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" нарастил пассажиропоток на рейсах в Индию на 29%

Авиакомпания "Аэрофлот" за январь-август 2026 года нарастила пассажиропоток на рейсах в Индию на 29%, всего было перевезено более 185 тысяч пассажиров, сообщили | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T16:23+0300

2026-09-11T16:23+0300

2026-09-11T16:23+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" за январь-август 2026 года нарастила пассажиропоток на рейсах в Индию на 29%, всего было перевезено более 185 тысяч пассажиров, сообщили РИА Новости в компании. "За 8 месяцев 2026 года между Россией и Индией на рейсах "Аэрофлота" перевезено боле 185 тысяч пассажиров. (+29% к 8 месяцам 2025 года)", - рассказали в "Аэрофлоте". Занятость кресел на этих маршрутах составила 86% и выросла в 2026 году на 3 процентных пункта. Между Москвой и Дели за 8 месяцев 2026 перевезено 131 тысяча пассажиров, на 22% больше, чем в 2025 году. Всего за 2025 год "Аэрофлот" на рейсах между Россией и Индией перевез 242 тысячи пассажиров. Аэрофлот выполняет рейсы в Дели из Москвы, а также в зимнем сезоне 2025-2026 осуществлялись рейсы на Гоа из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".

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