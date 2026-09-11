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Цены на нефть мешают Центробанку Турции снизить ставку, заявил аналитик - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Цены на нефть мешают Центробанку Турции снизить ставку, заявил аналитик
Цены на нефть мешают Центробанку Турции снизить ставку, заявил аналитик - 11.09.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть мешают Центробанку Турции снизить ставку, заявил аналитик
Высокие цены на нефть стали главным фактором, который пока мешает центробанку Турции снижать ставку рефинансирования, заявил РИА Новости экс-аналитик регулятора | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T09:59+0300
2026-09-11T09:59+0300
нефть
финансы
турция
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АНКАРА, 11 сен- ПРАЙМ. Высокие цены на нефть стали главным фактором, который пока мешает центробанку Турции снижать ставку рефинансирования, заявил РИА Новости экс-аналитик регулятора Онур Дашдемир. Центробанк Турции в четверг сохранил учётную ставку на уровне 37% годовых. Ставка по однодневным кредитам осталась на уровне 40%, ставка по однодневным депозитам — 35,5%. В частности, в ЦБ заявили, что решения будут приниматься с учетом фактической инфляции, ее основной тенденции и ожиданий, а также подчеркнули готовность сохранять необходимую жесткость политики до достижения ценовой стабильности. "Главным препятствием для снижения ставки сейчас являются цены на нефть. Если давление со стороны энергетического рынка ослабнет, пространство для снижения ставки у центробанка существенно увеличится", — сказал Дашдемир. "Регулятору приходится учитывать не только текущую динамику инфляции, но и возможный эффект высоких цен на нефть. Подорожание энергоносителей может вновь усилить инфляционные ожидания и ограничить пространство для более быстрого смягчения денежной политики", — отметил Дашдемир. Аналитик считает, что при отсутствии нового внешнего шока эти тенденции могут создать условия для снижения ставки рефинансирования в ближайшие месяцы. "Если инфляционный тренд продолжит улучшаться, а цены на нефть не создадут нового серьезного давления, центробанк сможет осторожно продолжить цикл снижения ставки", — сказал собеседник агентства.
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нефть, финансы, турция
Нефть, Финансы, ТУРЦИЯ
09:59 11.09.2026
 
Цены на нефть мешают Центробанку Турции снизить ставку, заявил аналитик

Экс-аналитик ЦБ Турции: цены на нефть мешают снизить ставку

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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АНКАРА, 11 сен- ПРАЙМ. Высокие цены на нефть стали главным фактором, который пока мешает центробанку Турции снижать ставку рефинансирования, заявил РИА Новости экс-аналитик регулятора Онур Дашдемир.
Центробанк Турции в четверг сохранил учётную ставку на уровне 37% годовых. Ставка по однодневным кредитам осталась на уровне 40%, ставка по однодневным депозитам — 35,5%. В частности, в ЦБ заявили, что решения будут приниматься с учетом фактической инфляции, ее основной тенденции и ожиданий, а также подчеркнули готовность сохранять необходимую жесткость политики до достижения ценовой стабильности.
"Главным препятствием для снижения ставки сейчас являются цены на нефть. Если давление со стороны энергетического рынка ослабнет, пространство для снижения ставки у центробанка существенно увеличится", — сказал Дашдемир.
"Регулятору приходится учитывать не только текущую динамику инфляции, но и возможный эффект высоких цен на нефть. Подорожание энергоносителей может вновь усилить инфляционные ожидания и ограничить пространство для более быстрого смягчения денежной политики", — отметил Дашдемир.
Аналитик считает, что при отсутствии нового внешнего шока эти тенденции могут создать условия для снижения ставки рефинансирования в ближайшие месяцы.
"Если инфляционный тренд продолжит улучшаться, а цены на нефть не создадут нового серьезного давления, центробанк сможет осторожно продолжить цикл снижения ставки", — сказал собеседник агентства.
 
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