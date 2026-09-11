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АТОР опровергла сообщения о массовых отравлениях россиян в Турции
АТОР опровергла сообщения о массовых отравлениях россиян в Турции - 11.09.2026, ПРАЙМ
АТОР опровергла сообщения о массовых отравлениях россиян в Турции
Статистика страховых компаний не подтверждает массовые отравления и кишечные инфекции у российских туристов в одном из курортных отелей Турции, сообщили в... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T20:43+0300
2026-09-11T20:43+0300
2026-09-11T20:45+0300
туризм
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Статистика страховых компаний не подтверждает массовые отравления и кишечные инфекции у российских туристов в одном из курортных отелей Турции, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Сообщения о "массовых отравлениях" российских туристов и "массовой вспышке кишечной инфекции" в одном из курортных отелей Турции, которые на этой неделе распространились в СМИ и Telegram-каналах, не подтверждаются статистикой страховщиков", - говорится в сообщении. Так, по данным страховых компаний, количество обращений туристов из упоминаемого отеля к врачам из-за проблем с ЖКТ за весь летний сезон оказалось меньше, чем в прошлом году. Помимо этого, страховые компании, работающие на турецком направлении, также не фиксируют ни массовых отравлений, ни массовых вспышек инфекции в Турции в целом. "Напротив, по их данным, нынешний сезон в этом отношении проходит спокойнее предыдущего", - добавили в ассоциации. Telegram-канал SHOT ранее сообщил о якобы массовом отравлении гостей отеля Armas Green Fugla в Аланье. В гостинице ранее сообщили РИА Новости, что утверждения не соответствуют действительности. В мэрии Аланьи также заявили агентству, что информация не подтверждается, в мэрию и полицию не поступало никаких уведомлений, жалоб или официальных заявлений.
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туризм, бизнес, россия, турция, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АТОР
АТОР опровергла сообщения о массовых отравлениях россиян в Турции
АТОР: страховщики не подтверждают массовые отравления у российских туристов в Турции
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Статистика страховых компаний не подтверждает массовые отравления и кишечные инфекции у российских туристов в одном из курортных отелей Турции, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Сообщения о "массовых отравлениях" российских туристов и "массовой вспышке кишечной инфекции" в одном из курортных отелей Турции, которые на этой неделе распространились в СМИ и Telegram-каналах, не подтверждаются статистикой страховщиков", - говорится в сообщении.
Так, по данным страховых компаний, количество обращений туристов из упоминаемого отеля к врачам из-за проблем с ЖКТ за весь летний сезон оказалось меньше, чем в прошлом году.
Помимо этого, страховые компании, работающие на турецком направлении, также не фиксируют ни массовых отравлений, ни массовых вспышек инфекции в Турции в целом. "Напротив, по их данным, нынешний сезон в этом отношении проходит спокойнее предыдущего", - добавили в ассоциации.
Telegram-канал SHOT ранее сообщил о якобы массовом отравлении гостей отеля Armas Green Fugla в Аланье. В гостинице ранее сообщили РИА Новости, что утверждения не соответствуют действительности. В мэрии Аланьи также заявили агентству, что информация не подтверждается, в мэрию и полицию не поступало никаких уведомлений, жалоб или официальных заявлений.